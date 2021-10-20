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Video: На частной автостоянке заживо сгорели три человека — трагедия во Львове

Тела до сих пор не могут идентифицировать - во Львове произошла страшная трагедия. На частной автостоянке заживо сгорели три человека.[read_more_news] Их нашли пожарные в вагончике, в котором ночевал охранник. Владельцы парковки не хотят говорить, кто именно погиб, и что они делали вечером на их территории. Наша Евгения Поликарпова побывала на пепелище и узнала шокирующие факты

На частной автостоянке заживо сгорели три человека — трагедия во Львове
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Тела до сих пор не могут идентифицировать — во Львове произошла страшная трагедия.

На частной автостоянке заживо сгорели три человека. Также по теме: Зять живьем сжег собственную тещу - адская семейная ссора на Николаевщине

Их нашли пожарные в вагончике, в котором ночевал охранник.

Владельцы парковки не хотят говорить, кто именно погиб, и что они делали вечером на их территории.

Наша Евгения Поликарпова побывала на пепелище и узнала шокирующие факты

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ICTV / Чрезвычайные новости / На частной автостоянке заживо сгорели три человека — трагедия во Львове / 20.10.2021 20:28
20.10.2021 20:28

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