На частной автостоянке заживо сгорели три человека — трагедия во Львове

Тела до сих пор не могут идентифицировать — во Львове произошла страшная трагедия.

На частной автостоянке заживо сгорели три человека. Также по теме: Зять живьем сжег собственную тещу - адская семейная ссора на Николаевщине

Их нашли пожарные в вагончике, в котором ночевал охранник.

Владельцы парковки не хотят говорить, кто именно погиб, и что они делали вечером на их территории.

Наша Евгения Поликарпова побывала на пепелище и узнала шокирующие факты