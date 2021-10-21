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Video: На Прикарпатье убили 24-летнего бойца АТО

На Прикарпатье убили бойца АТО. 24-летнего мужчину заколол ножом случайный прохожий. Все произошло во время словесного конфликта. Что не поделили военный и человек в мирном городе Надворная? - Светлана Маланюк выяснила.

На Прикарпатье убили 24-летнего бойца АТО
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На Прикарпатье убили бойца АТО.

24-летнего мужчину заколол ножом случайный прохожий.

Все произошло во время словесного конфликта.

Что не поделили военный и человек в мирном городе Надворная? — Светлана Маланюк выяснила.

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ICTV / Чрезвычайные новости / На Прикарпатье убили 24-летнего бойца АТО / 21.10.2021 20:10
21.10.2021 20:10

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