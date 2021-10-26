На Прикарпатье горцам негде купить дрова — причины

Газа нет. И дрова – не продают.

На Прикарпатье горцы рискуют замерзнуть зимой.

Ведь их деревни не газифицированы. Также по теме: Геймер почувствовал себя героем видеоигры, а наломал дров в Полтаве

И купить дрова они не могут.

Лесхозы не продают.

Селяне сначала ждали, а теперь пошли и угрозы – устроить самовольную рубку, тем более лес – под боком.

Действительно ли люди готовы идти на преступление и почему на Прикарпатье – дефицит дров? – наша Светлана Маланюк знает.