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Video: На Прикарпатье горцам негде купить дрова — причины

Газа нет. И дрова – не продают. На Прикарпатье горцы рискуют замерзнуть зимой. Ведь их деревни не газифицированы.[read_more_news] И купить дрова они не могут. Лесхозы не продают. Селяне сначала ждали, а теперь пошли и угрозы – устроить самовольную рубку, тем более лес – под боком. Действительно ли люди готовы идти на преступление и почему на Прикарпатье – дефицит дров? – наша Светлана Маланюк знает.

На Прикарпатье горцам негде купить дрова — причины
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Газа нет. И дрова – не продают.

На Прикарпатье горцы рискуют замерзнуть зимой.

Ведь их деревни не газифицированы. Также по теме: Геймер почувствовал себя героем видеоигры, а наломал дров в Полтаве

И купить дрова они не могут.

Лесхозы не продают.

Селяне сначала ждали, а теперь пошли и угрозы – устроить самовольную рубку, тем более лес – под боком.

Действительно ли люди готовы идти на преступление и почему на Прикарпатье – дефицит дров? – наша Светлана Маланюк знает.

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ICTV / Чрезвычайные новости / На Прикарпатье горцам негде купить дрова — причины / 26.10.2021 20:25
26.10.2021 20:25

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