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Video: Убийство единственного жителя села Залужное на Полтавщине — почему мужчине не удалось умереть своей смертью

Как иногда хочется убежать подальше от людей и их жестокости. Но жертвой кровавого убийцы можно стать даже в богом забытых местах. На Полтавщине мужчине не дали спокойно дожить в одиночестве и умереть своей смертью. Его неприметный дом на хуторе нападающий нашел даже среди полей. [read_more_news] Пришел к старому и вонзил ему лезвие в живот. Раненый более суток истекал кровью в одиночестве. В конце концов дождался помощи, но было уже поздно. Кто и за что с ним расправился? Как нашел его вдали от цивилизации и ответит ли за содеянное? Причина такой агрессии впечатляет.

Убийство единственного жителя села Залужное на Полтавщине — почему мужчине не удалось умереть своей смертью
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Как иногда хочется убежать подальше от людей и их жестокости.

Но жертвой кровавого убийцы можно стать даже в богом забытых местах.

На Полтавщине мужчине не дали спокойно дожить в одиночестве и умереть своей смертью.

Его неприметный дом на хуторе нападающий нашел даже среди полей. Также по теме: Племянник убил тетю, набравшись кредитов - циничная расправа в Киевской области

Пришел к старому и вонзил ему лезвие в живот.

Раненый более суток истекал кровью в одиночестве.

В конце концов дождался помощи, но было уже поздно.

Кто и за что с ним расправился?

Как нашел его вдали от цивилизации и ответит ли за содеянное?

Причина такой агрессии впечатляет.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Убийство единственного жителя села Залужное на Полтавщине — почему мужчине не удалось умереть своей смертью / 05.08.2021 20:15
05.08.2021 20:15

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