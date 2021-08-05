Убийство единственного жителя села Залужное на Полтавщине — почему мужчине не удалось умереть своей смертью

Как иногда хочется убежать подальше от людей и их жестокости.

Но жертвой кровавого убийцы можно стать даже в богом забытых местах.

На Полтавщине мужчине не дали спокойно дожить в одиночестве и умереть своей смертью.

Его неприметный дом на хуторе нападающий нашел даже среди полей. Также по теме: Племянник убил тетю, набравшись кредитов - циничная расправа в Киевской области

Пришел к старому и вонзил ему лезвие в живот.

Раненый более суток истекал кровью в одиночестве.

В конце концов дождался помощи, но было уже поздно.

Кто и за что с ним расправился?

Как нашел его вдали от цивилизации и ответит ли за содеянное?

Причина такой агрессии впечатляет.