На Полтавщине в ДТП погиб молодой секретарь горсовета

Нелепая и одновременно очень странная авария произошла на Полтавщине.

Элитный кроссовер слетел с сельской дороги и врезался в дерево.

Удар был такой силы, что водителю не помогли никакие новаторские технологии по безопасности в новом авто.

Мужчина скончался на месте аварии. Также по теме: Сбежал с оторванной головой своей жертвы и 16 лет жил с этим! Виновник ДТП пришел каяться

Погибшим оказался местный чиновник.

Секретарь горсовета на этой неделе должен был праздновать свое тридцати трехлетие.

По жутким стечению обстоятельств он возвращался с кладбища.

Неужели молодой чиновник стал кому-то мешает или просто, как говорится, от судьбы не уйдешь? Загадочная история.