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Video: На Полтавщине в ДТП погиб молодой секретарь горсовета

Нелепая и одновременно очень странная авария произошла на Полтавщине. Элитный кроссовер слетел с сельской дороги и врезался в дерево. Удар был такой силы, что водителю не помогли никакие новаторские технологии по безопасности в новом авто. Мужчина скончался на месте аварии.  [read_more_news] Погибшим оказался местный чиновник. Секретарь горсовета на этой неделе должен был праздновать свое тридцати трехлетие. По жутким стечению обстоятельств он возвращался с кладбища. Неужели молодой чиновник стал кому-то мешает или просто, как говорится, от судьбы не уйдешь? Загадочная история.

На Полтавщине в ДТП погиб молодой секретарь горсовета
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Нелепая и одновременно очень странная авария произошла на Полтавщине.

Элитный кроссовер слетел с сельской дороги и врезался в дерево.

Удар был такой силы, что водителю не помогли никакие новаторские технологии по безопасности в новом авто.

Мужчина скончался на месте аварии.   Также по теме: Сбежал с оторванной головой своей жертвы и 16 лет жил с этим! Виновник ДТП пришел каяться

Погибшим оказался местный чиновник.

Секретарь горсовета на этой неделе должен был праздновать свое тридцати трехлетие.

По жутким стечению обстоятельств он возвращался с кладбища.

Неужели молодой чиновник стал кому-то мешает или просто, как говорится, от судьбы не уйдешь? Загадочная история.

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ICTV / Чрезвычайные новости / На Полтавщине в ДТП погиб молодой секретарь горсовета / 20.07.2021 20:06
20.07.2021 20:06

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