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Video: На супругов посреди ночи напали бандиты в масках — разбой на Закарпатье

Били, издевались и требовали деньги. На Закарпатье вооруженное нападение на пенсионеров. Среди ночи двое злоумышленников в масках ворвались в дом. Связали женщину и мужчину и начали издеваться над ними. [read_more_news] Все для того, чтобы пенсионеры отдали сбережения. И средства таки выбили. Злоумышленники забрали 4000 долларов и 2000 гривен, несколько украшений. Это были все накопления людей. Кто эти рэкетиры? Но удалось ли их задержать?

На супругов посреди ночи напали бандиты в масках — разбой на Закарпатье
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Били, издевались и требовали деньги.

На Закарпатье вооруженное нападение на пенсионеров.

Среди ночи двое злоумышленников в масках ворвались в дом.

Связали женщину и мужчину и начали издеваться над ними.  Также по теме: Неблагодарные правнуки загубили жизнь бабули в Ровенской области

Все для того, чтобы пенсионеры отдали сбережения.

И средства таки выбили.

Злоумышленники забрали 4000 долларов и 2000 гривен, несколько украшений.

Это были все накопления людей.

Кто эти рэкетиры?

Но удалось ли их задержать?

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ICTV / Чрезвычайные новости / На супругов посреди ночи напали бандиты в масках — разбой на Закарпатье / 28.07.2021 19:46
28.07.2021 19:46

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