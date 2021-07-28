Video: На супругов посреди ночи напали бандиты в масках — разбой на Закарпатье Били, издевались и требовали деньги. На Закарпатье вооруженное нападение на пенсионеров. Среди ночи двое злоумышленников в масках ворвались в дом. Связали женщину и мужчину и начали издеваться над ними. [read_more_news] Все для того, чтобы пенсионеры отдали сбережения. И средства таки выбили. Злоумышленники забрали 4000 долларов и 2000 гривен, несколько украшений. Это были все накопления людей. Кто эти рэкетиры? Но удалось ли их задержать?