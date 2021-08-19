На Львовщине завелся обладатель огня — пироман забрал сон и покой людей

На Львовщине селяне уже 4 месяца живут в паническом страхе, который забрал их сон и покой.

Только послушайте: среди людей поселился мистический пироман, который раз за разом поджигает соседское имущество.

От действий поджигателя пострадали уже пять семей, и останавливаться на этом он не собирается. Также по теме: Юный пироман поджег школу-интернат на Львовщине

Жители уверяют, что в последнее время неуловимый пироман совсем распоясался и делает пожар раз в неделю.

Кто терроризирует село, и главное почему — сейчас выясняет полиция.

А вот психиатры уже знают, как селянам выявить «обладателя огня» и поделились своими знаниями с нашей Евгения Поликарпова.