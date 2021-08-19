seach
ICTV - Разом краще

Video: На Львовщине завелся обладатель огня — пироман забрал сон и покой людей

На Львовщине селяне уже 4 месяца живут в паническом страхе, который забрал их сон и покой. Только послушайте: среди людей поселился мистический пироман, который раз за разом поджигает соседское имущество. От действий поджигателя пострадали уже пять семей, и останавливаться на этом он  не собирается. [read_more_news] Жители уверяют, что в последнее время неуловимый пироман совсем распоясался и делает пожар раз в неделю. Кто терроризирует село, и главное почему - сейчас выясняет полиция. А вот психиатры уже знают, как селянам выявить «обладателя огня» и поделились своими знаниями с нашей Евгения Поликарпова.

На Львовщине завелся обладатель огня — пироман забрал сон и покой людей
0 Комментировать

На Львовщине селяне уже 4 месяца живут в паническом страхе, который забрал их сон и покой.

Только послушайте: среди людей поселился мистический пироман, который раз за разом поджигает соседское имущество.

От действий поджигателя пострадали уже пять семей, и останавливаться на этом он  не собирается. Также по теме: Юный пироман поджег школу-интернат на Львовщине

Жители уверяют, что в последнее время неуловимый пироман совсем распоясался и делает пожар раз в неделю.

Кто терроризирует село, и главное почему — сейчас выясняет полиция.

А вот психиатры уже знают, как селянам выявить «обладателя огня» и поделились своими знаниями с нашей Евгения Поликарпова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / На Львовщине завелся обладатель огня — пироман забрал сон и покой людей / 19.08.2021 19:58
19.08.2021 19:58

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь