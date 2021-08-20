Не простил коллеге клевету — как свихнутая психика отправила мужчину за решетку

Он словно сошел с ума, когда его обвинили в краже.

Сначала полез драться, а потом дождался ночи, и проломил череп своему коллеге.

Таким образом неадекват пытался доказать, что не брал 500 гривен.

Неслыханная кровавая расправа на Киевщине. Также по теме: Резал уши, кромсал лицо, протыкал легкие - бедного на тот свет отправил коллега-убийца

Свихнутая психика человека чуть не привела к смерти знакомого.

Того едва живого довезли до больницы, а его обидчик бросился прочь.

Впрочем, долго скрываться не сумел.

Шокирующие признания слышал Игорь Шумик.