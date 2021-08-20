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Video: Не простил коллеге клевету — как свихнутая психика отправила мужчину за решетку

Он словно сошел с ума, когда его обвинили в краже. Сначала полез драться, а потом дождался ночи, и проломил череп своему коллеге. Таким образом неадекват пытался доказать, что не брал 500 гривен. Неслыханная кровавая расправа на Киевщине.[read_more_news] Свихнутая психика человека чуть не привела к смерти знакомого. Того едва живого довезли до больницы, а его обидчик бросился прочь. Впрочем, долго скрываться не сумел. Шокирующие признания слышал Игорь Шумик.

Не простил коллеге клевету — как свихнутая психика отправила мужчину за решетку
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Он словно сошел с ума, когда его обвинили в краже.

Сначала полез драться, а потом дождался ночи, и проломил череп своему коллеге.

Таким образом неадекват пытался доказать, что не брал 500 гривен.

Неслыханная кровавая расправа на Киевщине. Также по теме: Резал уши, кромсал лицо, протыкал легкие - бедного на тот свет отправил коллега-убийца

Свихнутая психика человека чуть не привела к смерти знакомого.

Того едва живого довезли до больницы, а его обидчик бросился прочь.

Впрочем, долго скрываться не сумел.

Шокирующие признания слышал Игорь Шумик.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Не простил коллеге клевету — как свихнутая психика отправила мужчину за решетку / 20.08.2021 19:51
20.08.2021 19:51

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