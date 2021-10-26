Video: На кладбище начали дымить могилы — переполох в Кременчуге
Он на костях готов костер разводить.
Ведь холодно сейчас, как еще предложите согреться?
Утренний переполох в Кременчуге - прямо на кладбище начали дымить могилы.[read_more_news]
Оказалось, это никакая не мистика, а дело рук одного циника.
Представьте, он развел огонь из поминальных венков, изуродовал деревянные кресты и даже не думал прятаться от коммунальщиков и разъяренных родственников умерших.
Его так и застукали – в кустарниках рядом с размозженными захоронениями.
Зачем он совершал такое безобразие?
Как объясняет свой поступок?
Не поверите, он делает такое уже не в первый раз.
На кладбище начали дымить могилы — переполох в Кременчуге