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Video: На кладбище начали дымить могилы — переполох в Кременчуге

Он на костях готов костер разводить. Ведь холодно сейчас, как еще предложите согреться? Утренний переполох в Кременчуге - прямо на кладбище начали дымить могилы.[read_more_news] Оказалось, это никакая не мистика, а дело рук одного циника. Представьте, он развел огонь из поминальных венков, изуродовал деревянные кресты и даже не думал прятаться от коммунальщиков и разъяренных родственников умерших. Его так и застукали – в кустарниках рядом с размозженными захоронениями. Зачем он совершал такое безобразие? Как объясняет свой поступок? Не поверите, он делает такое уже не в первый раз.

На кладбище начали дымить могилы — переполох в Кременчуге
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Он на костях готов костер разводить.

Ведь холодно сейчас, как еще предложите согреться?

Утренний переполох в Кременчуге — прямо на кладбище начали дымить могилы. Также по теме: В Киеве завелись кислотные вандалы - кто нагло портит припаркованные машины

Оказалось, это никакая не мистика, а дело рук одного циника.

Представьте, он развел огонь из поминальных венков, изуродовал деревянные кресты и даже не думал прятаться от коммунальщиков и разъяренных родственников умерших.

Его так и застукали – в кустарниках рядом с размозженными захоронениями.

Зачем он совершал такое безобразие?

Как объясняет свой поступок?

Не поверите, он делает такое уже не в первый раз.

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ICTV / Чрезвычайные новости / На кладбище начали дымить могилы — переполох в Кременчуге / 26.10.2021 20:10
26.10.2021 20:10

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