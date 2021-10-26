На кладбище начали дымить могилы — переполох в Кременчуге

Он на костях готов костер разводить.

Ведь холодно сейчас, как еще предложите согреться?

Утренний переполох в Кременчуге — прямо на кладбище начали дымить могилы. Также по теме: В Киеве завелись кислотные вандалы - кто нагло портит припаркованные машины

Оказалось, это никакая не мистика, а дело рук одного циника.

Представьте, он развел огонь из поминальных венков, изуродовал деревянные кресты и даже не думал прятаться от коммунальщиков и разъяренных родственников умерших.

Его так и застукали – в кустарниках рядом с размозженными захоронениями.

Зачем он совершал такое безобразие?

Как объясняет свой поступок?

Не поверите, он делает такое уже не в первый раз.