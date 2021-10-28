Cмертность от COVID-19 бьет все рекорды — в Каховке разворачивают мобильный госпиталь ГСЧС

Две недели в красной зоне и ситуация только ухудшается — в Херсонской области заболеваемость и смертность от ковид-19 бьет все рекорды.

Количество больных уже давно перевалило за тысячу в сутки, больше всего – в областном центре и в Каховском районе.

Течение болезни намного тяжелее, чем в прошлом году, говорят медики, больницы переполнены, в Каховке даже разворачивают мобильный госпиталь ГСЧС, потому что ложить тяжелых больных просто некуда.

В эпицентре пандемии побывали и наши корреспонденты.