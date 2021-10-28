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Video: Cмертность от COVID-19 бьет все рекорды — в Каховке разворачивают мобильный госпиталь ГСЧС

Две недели в красной зоне и ситуация только ухудшается - в Херсонской области заболеваемость и смертность от ковид-19 бьет все рекорды. Количество больных уже давно перевалило за тысячу в сутки, больше всего – в областном центре и в Каховском районе. Течение болезни намного тяжелее, чем в прошлом году, говорят медики, больницы переполнены, в Каховке даже разворачивают мобильный госпиталь ГСЧС, потому что ложить тяжелых больных просто некуда. В эпицентре пандемии побывали и наши корреспонденты.

Cмертность от COVID-19 бьет все рекорды — в Каховке разворачивают мобильный госпиталь ГСЧС
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Две недели в красной зоне и ситуация только ухудшается — в Херсонской области заболеваемость и смертность от ковид-19 бьет все рекорды.

Количество больных уже давно перевалило за тысячу в сутки, больше всего – в областном центре и в Каховском районе.

Течение болезни намного тяжелее, чем в прошлом году, говорят медики, больницы переполнены, в Каховке даже разворачивают мобильный госпиталь ГСЧС, потому что ложить тяжелых больных просто некуда.

В эпицентре пандемии побывали и наши корреспонденты.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Cмертность от COVID-19 бьет все рекорды — в Каховке разворачивают мобильный госпиталь ГСЧС / 28.10.2021 20:45
28.10.2021 20:45

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