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Video: В Черкасской области в ДТП трагически погиб работник эвакуатора

В Черкасской трагически погиб работник эвакуатора. Мужчина с напарником работали на трассе, недалеко от Умани. Грузили сломанную легковушку. 40-летний работник эвакуатора был на проезжей части и не успел отскочить в то время, как мимо него проезжал молоковоз. Выжить у бедняги не было шансов.[read_more_news] На этом белом мерседесе компания друзей возвращалась с отдыха в Карпатах домой в Николаев. Но на подъезде к Умани их машина внезапно сломалась. Павел – водитель иномарки – вызвал эвакуатор, чтобы добраться до ближайшей СТО и найти ночлег.

В Черкасской области в ДТП трагически погиб работник эвакуатора
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В Черкасской трагически погиб работник эвакуатора.

Мужчина с напарником работали на трассе, недалеко от Умани.

Грузили сломанную легковушку.

40-летний работник эвакуатора был на проезжей части и не успел отскочить в то время, как мимо него проезжал молоковоз.

Выжить у бедняги не было шансов. Также по теме: На водителя эвакуатора напали в центре Киева - что не поделили водители

На этом белом мерседесе компания друзей возвращалась с отдыха в Карпатах домой в Николаев.

Но на подъезде к Умани их машина внезапно сломалась.

Павел – водитель иномарки – вызвал эвакуатор, чтобы добраться до ближайшей СТО и найти ночлег.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Черкасской области в ДТП трагически погиб работник эвакуатора / 12.01.2022 20:24
12.01.2022 20:24

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