В Черкасской области в ДТП трагически погиб работник эвакуатора

В Черкасской трагически погиб работник эвакуатора.

Мужчина с напарником работали на трассе, недалеко от Умани.

Грузили сломанную легковушку.

40-летний работник эвакуатора был на проезжей части и не успел отскочить в то время, как мимо него проезжал молоковоз.

Выжить у бедняги не было шансов. Также по теме: На водителя эвакуатора напали в центре Киева - что не поделили водители

На этом белом мерседесе компания друзей возвращалась с отдыха в Карпатах домой в Николаев.

Но на подъезде к Умани их машина внезапно сломалась.

Павел – водитель иномарки – вызвал эвакуатор, чтобы добраться до ближайшей СТО и найти ночлег.