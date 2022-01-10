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Video: В Черкасской области пассажир, как пьяная коварная гиена, пытался задушить патрульного

В Черкасской области нетрезвый водитель и его пассажиры устроили злостное неповиновение сотрудникам полиции. Последним аргументом которой стало нападение на копа. И как результат: правоохранитель отправился на больничное, а вот нарушитель предстанет перед судом.

В Черкасской области пассажир, как пьяная коварная гиена, пытался задушить патрульного
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В Черкасской области нетрезвый водитель и его пассажиры устроили злостное неповиновение сотрудникам полиции.

Последним аргументом которой стало нападение на копа.

И как результат: правоохранитель отправился на больничное, а вот нарушитель предстанет перед судом.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Черкасской области пассажир, как пьяная коварная гиена, пытался задушить патрульного / 10.01.2022 19:01
10.01.2022 19:01

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