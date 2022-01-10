Video: В Черкасской области пассажир, как пьяная коварная гиена, пытался задушить патрульного

В Черкасской области нетрезвый водитель и его пассажиры устроили злостное неповиновение сотрудникам полиции. Последним аргументом которой стало нападение на копа. И как результат: правоохранитель отправился на больничное, а вот нарушитель предстанет перед судом.