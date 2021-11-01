Мечтал познакомиться с красавицей, а взял в заложники — в Херсоне задержали 30-летнего мужчину

В Херсоне — наоборот: взбалмошный кавалер придумал просто бешеный метод знакомиться с женщинами!

Хотел познакомиться с девушкой и приставил ей нож к глотке.

В Херсоне правоохранители задержали 30-летнего наркомана, который, находясь под кайфом, захватил заложницу и угрожал убить, если полицейские его не отпустят.