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Video: Мечтал познакомиться с красавицей, а взял в заложники — в Херсоне задержали 30-летнего мужчину

В Херсоне - наоборот: взбалмошный кавалер придумал просто бешеный метод знакомиться с женщинами! Хотел познакомиться с девушкой и приставил ей нож к глотке. В Херсоне правоохранители задержали 30-летнего наркомана, который, находясь под кайфом, захватил заложницу и угрожал убить, если полицейские его не отпустят.

Мечтал познакомиться с красавицей, а взял в заложники — в Херсоне задержали 30-летнего мужчину
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В Херсоне — наоборот: взбалмошный кавалер придумал просто бешеный метод знакомиться с женщинами!

Хотел познакомиться с девушкой и приставил ей нож к глотке.

В Херсоне правоохранители задержали 30-летнего наркомана, который, находясь под кайфом, захватил заложницу и угрожал убить, если полицейские его не отпустят.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Мечтал познакомиться с красавицей, а взял в заложники — в Херсоне задержали 30-летнего мужчину / 01.11.2021 19:56
01.11.2021 19:56

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