Video: Жуткий гость с топором! Собственный дом превратился в застенку для жительницы Полтавы

Собственный дом, казалось бы самое безопасное место, превратился в застенку для жительницы Полтавы. Когда она вернулась с работы, дома застала разъяренного неадеквата с топором. Мужчина напал на бедную и начал беспощадно бить несчастную по голове. Когда же женщина упала без сил, ее мучитель скрылся. Раненую вовремя нашли до того, как она стекла кровью. [read_more_news] За ее жизнь сейчас борются медики. Что же это за жуткий гость с топором? И почему так безжалостно расправился с хозяйкой? Неужели он до сих пор ходит на свободе и выискивает следующую жертву?