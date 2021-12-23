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Video: Жуткий гость с топором! Собственный дом превратился в застенку для жительницы Полтавы

Собственный дом, казалось бы самое безопасное место, превратился в застенку для жительницы Полтавы. Когда она вернулась с работы, дома застала разъяренного неадеквата с топором. Мужчина напал на бедную и начал беспощадно бить несчастную по голове. Когда же женщина упала без сил, ее мучитель скрылся. Раненую вовремя нашли до того, как она стекла кровью. [read_more_news] За ее жизнь сейчас борются медики. Что же это за жуткий гость с топором? И почему так безжалостно расправился с хозяйкой? Неужели он до сих пор ходит на свободе и выискивает следующую жертву?

Жуткий гость с топором! Собственный дом превратился в застенку для жительницы Полтавы
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Собственный дом, казалось бы самое безопасное место, превратился в застенку для жительницы Полтавы.

Когда она вернулась с работы, дома застала разъяренного неадеквата с топором.

Мужчина напал на бедную и начал беспощадно бить несчастную по голове.

Когда же женщина упала без сил, ее мучитель скрылся.

Раненую вовремя нашли до того, как она стекла кровью. Также по теме: Оскорбили жену в супермаркете - держитесь! Вопиющий погром с топором в Мариуполе

За ее жизнь сейчас борются медики.

Что же это за жуткий гость с топором?

И почему так безжалостно расправился с хозяйкой?

Неужели он до сих пор ходит на свободе и выискивает следующую жертву?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Жуткий гость с топором! Собственный дом превратился в застенку для жительницы Полтавы / 23.12.2021 19:58
23.12.2021 19:58

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