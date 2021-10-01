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Video: Жуткая правда о жестоком убийстве молодой пары в Харькове всплыла в суде

Жуткое убийство, совершенное с особой жестокостью, в мае этого года буквально всколыхнуло Украину. В квартире в спальном районе Харькова мать нашла сразу два бездыханных тела - 29-летнего сына - ассистента кафедры туризма и гостиничного бизнеса одного из вузов Харькова,  и его 24-летнюю возлюбленную девушку. Несчастных кто-то беспощадно разорвал ножом, а потом еще и пытался поджечь жилье влюбленных. Только чудом тогда в воздух не взлетела вся многоэтажка.  [read_more_news] Безжалостного душегуба правоохранители нашли по горячим следам. Им оказался 22-летний студент, который учился в том же учебном заведении, где преподавала его жертва. Сначала молодой человек пытался всех убедить, что он только жертва обстоятельств. Мол, имел любовную связь с девушкой погибшего. Тот застал их на измене и поэтому начал кромсать неверную ножом. А он выхватил оружие и только оборонялся. Но вот правда оказалась еще страшнее. Дело уже передано в суд и во время подготовительного заседания выяснилось такое, от чего волосы на голове встают дыбом! Какую же теперь песню поет подозреваемый и требуют его адвокаты?

Жуткая правда о жестоком убийстве молодой пары в Харькове всплыла в суде
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Жуткое убийство, совершенное с особой жестокостью, в мае этого года буквально всколыхнуло Украину.

В квартире в спальном районе Харькова мать нашла сразу два бездыханных тела — 29-летнего сына — ассистента кафедры туризма и гостиничного бизнеса одного из вузов Харькова,  и его 24-летнюю возлюбленную девушку.

Несчастных кто-то беспощадно разорвал ножом, а потом еще и пытался поджечь жилье влюбленных.

Только чудом тогда в воздух не взлетела вся многоэтажка.   Также по теме: Первоклассника прибили футбольные ворота на школьном стадионе в Харькове

Безжалостного душегуба правоохранители нашли по горячим следам.

Им оказался 22-летний студент, который учился в том же учебном заведении, где преподавала его жертва.

Сначала молодой человек пытался всех убедить, что он только жертва обстоятельств.

Мол, имел любовную связь с девушкой погибшего.

Тот застал их на измене и поэтому начал кромсать неверную ножом.

А он выхватил оружие и только оборонялся.

Но вот правда оказалась еще страшнее.

Дело уже передано в суд и во время подготовительного заседания выяснилось такое, от чего волосы на голове встают дыбом!

Какую же теперь песню поет подозреваемый и требуют его адвокаты?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Жуткая правда о жестоком убийстве молодой пары в Харькове всплыла в суде / 01.10.2021 20:16
01.10.2021 20:16

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