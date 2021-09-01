Монтировали кондиционер на десятиметровой высоте и погибли! Трагический инцидент в Одессе

Жуткий инцидент в Одессе.

Там во время монтажа кондиционера, двое работников сорвались с почти десятиметровой высоты.

А на них упал кондиционер и тяжелая металлическая конструкция. Также по теме: В Киеве сорвался лифт с 16 этажа с человеком в кабине

В 45-летнего мужчины не было никаких шансов на спасение.

Он погиб на месте.

А что с его коллегой, которого забрала скорая?

Удалось ли врачам вырвать его из кровожадных лап смерти?

Будет ли отвечать кто-то за потерянные человеческие жизни?