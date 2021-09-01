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Video: Монтировали кондиционер на десятиметровой высоте и погибли! Трагический инцидент в Одессе

Жуткий инцидент в Одессе. Там во время монтажа кондиционера, двое работников сорвались с почти десятиметровой высоты. А на них упал кондиционер и тяжелая металлическая конструкция.[read_more_news] В 45-летнего мужчины не было никаких шансов на спасение. Он погиб на месте. А что с его коллегой, которого забрала скорая? Удалось ли врачам вырвать его из кровожадных лап смерти? Будет ли отвечать кто-то за потерянные человеческие жизни?

Монтировали кондиционер на десятиметровой высоте и погибли! Трагический инцидент в Одессе
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Жуткий инцидент в Одессе.

Там во время монтажа кондиционера, двое работников сорвались с почти десятиметровой высоты.

А на них упал кондиционер и тяжелая металлическая конструкция. Также по теме: В Киеве сорвался лифт с 16 этажа с человеком в кабине

В 45-летнего мужчины не было никаких шансов на спасение.

Он погиб на месте.

А что с его коллегой, которого забрала скорая?

Удалось ли врачам вырвать его из кровожадных лап смерти?

Будет ли отвечать кто-то за потерянные человеческие жизни?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Монтировали кондиционер на десятиметровой высоте и погибли! Трагический инцидент в Одессе / 01.09.2021 19:31
01.09.2021 19:31

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