Монтировали кондиционер на десятиметровой высоте и погибли! Трагический инцидент в Одессе

Опасный киллер прибыл в Одессу, чтобы выполнить заказ на убийство — подробности дерзкой расправы
Наводнение в Одессе — катастрофические последствия непогоды поражают
Что продают в наркотическом супермаркете? ТОП новостей о наркотиках в Украине от Чрезвычайных новостей
Выпила вина в последний раз и пошла в море — в Одессе утонула женщина
Масштабный оползень на морском побережье Одессы
17-летняя одесская разбойница засветилась на очередном деле
Громкое убийство известного криминального авторитета 90-х Василия Паниогло
В Черном море плавать — опасно для здоровья? Готова ли Одесса-мама к туристам