Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Молоковоз не вписался в поворот — смертельное ДТП на Полтавщине

Самое страшное - оказаться не в том месте и не в то время. Что и случилось с жителем Полтавщины. Мужчина поплатился собственной жизнью прямо у себя во дворе. Просто стоял и ничего не предвещало беды, как вдруг на него летит гигантский молоковоз. [read_more_news] Очевидцы ужаснулись, когда под колесами увидели окровавленного мужчину, который уже не подавал признаков жизни. Зато водитель молоковоза с разбитого авто, буквально выплыл. Неужели был пьян? Почему летел, словно бешеный? Что же нам делать с любителями носиться по дорогам навеселе? Откуда у них такая уверенность в их безнаказанности? Ужас, не передать словами.

Молоковоз не вписался в поворот — смертельное ДТП на Полтавщине
0 Комментировать

Самое страшное — оказаться не в том месте и не в то время.

Что и случилось с жителем Полтавщины.

Мужчина поплатился собственной жизнью прямо у себя во дворе.

Просто стоял и ничего не предвещало беды, как вдруг на него летит гигантский молоковоз. Также по теме: Сало, мясо и молоко прямо на кладбище - стихийная торговля на Дарнице вышла из-под контроля

Очевидцы ужаснулись, когда под колесами увидели окровавленного мужчину, который уже не подавал признаков жизни.

Зато водитель молоковоза с разбитого авто, буквально выплыл.

Неужели был пьян?

Почему летел, словно бешеный?

Что же нам делать с любителями носиться по дорогам навеселе?

Откуда у них такая уверенность в их безнаказанности?

Ужас, не передать словами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Молоковоз не вписался в поворот — смертельное ДТП на Полтавщине / 27.07.2021 19:35
27.07.2021 19:35

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить