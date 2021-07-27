Молоковоз не вписался в поворот — смертельное ДТП на Полтавщине

Самое страшное — оказаться не в том месте и не в то время.

Что и случилось с жителем Полтавщины.

Мужчина поплатился собственной жизнью прямо у себя во дворе.

Просто стоял и ничего не предвещало беды, как вдруг на него летит гигантский молоковоз. Также по теме: Сало, мясо и молоко прямо на кладбище - стихийная торговля на Дарнице вышла из-под контроля

Очевидцы ужаснулись, когда под колесами увидели окровавленного мужчину, который уже не подавал признаков жизни.

Зато водитель молоковоза с разбитого авто, буквально выплыл.

Неужели был пьян?

Почему летел, словно бешеный?

Что же нам делать с любителями носиться по дорогам навеселе?

Откуда у них такая уверенность в их безнаказанности?

Ужас, не передать словами.