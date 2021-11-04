Молодой человек распахал живота незнакомцу из-за сигареты — побоище в Софиевской Борщаговке

Не дали сигарету, так он едва не убил всех вокруг.

Кровавое побоище под Киевом в поселке Софиевская Борщаговка.

Там молодой человек порезал живот незнакомцу.

Посреди ночи парень увидел, что под домом выпивают незнакомцы, подошел попросить закурить, а потом в безумной агонии он однажды воткнул нож оппоненту.

Что с жертвой и почему его мало кто жалеет, а свидетели вообще больше защищают подозреваемого, выпрашивал Игорь Шумик.