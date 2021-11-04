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Video: Молодой человек распахал живота незнакомцу из-за сигареты — побоище в Софиевской Борщаговке

Не дали сигарету, так он едва не убил всех вокруг. Кровавое побоище под Киевом в поселке Софиевская Борщаговка. Там молодой человек порезал живот незнакомцу. Посреди ночи парень увидел, что под домом выпивают незнакомцы, подошел попросить закурить, а потом в безумной агонии он однажды воткнул нож оппоненту. Что с жертвой и почему его мало кто жалеет, а свидетели вообще больше защищают подозреваемого, выпрашивал Игорь Шумик.

Молодой человек распахал живота незнакомцу из-за сигареты — побоище в Софиевской Борщаговке
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Не дали сигарету, так он едва не убил всех вокруг.

Кровавое побоище под Киевом в поселке Софиевская Борщаговка.

Там молодой человек порезал живот незнакомцу.

Посреди ночи парень увидел, что под домом выпивают незнакомцы, подошел попросить закурить, а потом в безумной агонии он однажды воткнул нож оппоненту.

Что с жертвой и почему его мало кто жалеет, а свидетели вообще больше защищают подозреваемого, выпрашивал Игорь Шумик.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Молодой человек распахал живота незнакомцу из-за сигареты — побоище в Софиевской Борщаговке / 04.11.2021 19:44
04.11.2021 19:44

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