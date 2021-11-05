Молодой шумахер на Жигулях устроил эффектную погоню с копнами по улицам Киева

Если бы кто-нибудь оказался на пути этого водителя, то выжить было бы просто нереально.

Бешеный Жигуль, гонящий под сотню и полицейские с сиренами.

Настоящий боевик по улицам Киева.

Молодой человек на старой легковушке устроил эффектную погоню с копами. Также по теме: Ночная погоня за вооруженным водителем в Житомире завершилась оторванной рукой

В конце концов, молодой шумахер под кайфом не выдержал давления, развалил торговые лотки, а потом на перекрестке впечатал еще одну машину и полетел на газон.

Только послушайте что побудило беднягу устроить гонку и не повторяйте таких бешеных кульбитов.