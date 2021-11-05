seach
ICTV - Разом краще
  • Главная
  • Проекты
  • ТВ-Программа
    08:32Юрчишины
    12:37Путешествие к центру Земли
    12:44Сверим время
    12:45Факты. Информационный выпуск
    13:00Путешествие к центру Земли
    14:42Путешествие-2: Таинственный остров
    16:27Разлом Сан-Андреас
    18:44Сверим время
    18:45Факты. Информационный выпуск
    19:10Миссия невыполнима-4: Протокол Фантом
    Открыть на отдельной странице
  • Видео
  • Онлайн

Video: Молодой шумахер на Жигулях устроил эффектную погоню с копнами по улицам Киева

Если бы кто-нибудь оказался на пути этого водителя, то выжить было бы просто нереально. Бешеный Жигуль, гонящий под сотню и полицейские с сиренами. Настоящий боевик по улицам Киева. Молодой человек на старой легковушке устроил эффектную погоню с копами.[read_more_news] В конце концов, молодой шумахер под кайфом не выдержал давления, развалил торговые лотки, а потом на перекрестке впечатал еще одну машину и полетел на газон. Только послушайте что побудило беднягу устроить гонку и не повторяйте таких бешеных кульбитов.

Молодой шумахер на Жигулях устроил эффектную погоню с копнами по улицам Киева
0 Комментировать

Если бы кто-нибудь оказался на пути этого водителя, то выжить было бы просто нереально.

Бешеный Жигуль, гонящий под сотню и полицейские с сиренами.

Настоящий боевик по улицам Киева.

Молодой человек на старой легковушке устроил эффектную погоню с копами. Также по теме: Ночная погоня за вооруженным водителем в Житомире завершилась оторванной рукой

В конце концов, молодой шумахер под кайфом не выдержал давления, развалил торговые лотки, а потом на перекрестке впечатал еще одну машину и полетел на газон.

Только послушайте что побудило беднягу устроить гонку и не повторяйте таких бешеных кульбитов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Молодой шумахер на Жигулях устроил эффектную погоню с копнами по улицам Киева / 05.11.2021 19:50
05.11.2021 19:50

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь