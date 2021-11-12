Молодой друг посреди ночи зверски расправился с вдвое старшей подругой

Легкомыслие может и в могилу свести.

Особенно, когда спишь с непонятно кем.

Во Львовской области мужчина жестоко зарезал свою знакомую.

В это трудно поверить, но до трагедии убийца и его жертва дружили.

В ту ночь вдвое младше женщины Михаил даже остался у нее ночевать. Также по теме: Как женщина помогла раскрыть убийство лучшей подруги

А к утру уже другой приятель жертвы, нашел бедную на диване — мертвой.

Ее беспощадно закололи в шею.

Неужели между мужчиной и женщиной среди ночи пробежал черный кот?

За что нелюд так зверски расправился с ней?

Детали жуткой трагедии просто не укладываются в голове.