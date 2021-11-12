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Video: Молодой друг посреди ночи зверски расправился с вдвое старшей подругой

Легкомыслие может и в могилу свести. Особенно, когда спишь с непонятно кем. Во Львовской области мужчина жестоко зарезал свою знакомую. В это трудно поверить, но до трагедии убийца и его жертва дружили. В ту ночь вдвое младше женщины Михаил даже остался у нее ночевать.[read_more_news] А к утру уже другой приятель жертвы, нашел бедную на диване - мертвой. Ее беспощадно закололи в шею. Неужели между мужчиной и женщиной среди ночи пробежал черный кот? За что нелюд так зверски расправился с ней? Детали жуткой трагедии просто не укладываются в голове.

Молодой друг посреди ночи зверски расправился с вдвое старшей подругой
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Легкомыслие может и в могилу свести.

Особенно, когда спишь с непонятно кем.

Во Львовской области мужчина жестоко зарезал свою знакомую.

В это трудно поверить, но до трагедии убийца и его жертва дружили.

В ту ночь вдвое младше женщины Михаил даже остался у нее ночевать. Также по теме: Как женщина помогла раскрыть убийство лучшей подруги

А к утру уже другой приятель жертвы, нашел бедную на диване — мертвой.

Ее беспощадно закололи в шею.

Неужели между мужчиной и женщиной среди ночи пробежал черный кот?

За что нелюд так зверски расправился с ней?

Детали жуткой трагедии просто не укладываются в голове.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Молодой друг посреди ночи зверски расправился с вдвое старшей подругой / 12.11.2021 19:58
12.11.2021 19:58

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