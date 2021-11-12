Video: Молодой друг посреди ночи зверски расправился с вдвое старшей подругой
Легкомыслие может и в могилу свести.
Особенно, когда спишь с непонятно кем.
Во Львовской области мужчина жестоко зарезал свою знакомую.
В это трудно поверить, но до трагедии убийца и его жертва дружили.
В ту ночь вдвое младше женщины Михаил даже остался у нее ночевать.[read_more_news]
А к утру уже другой приятель жертвы, нашел бедную на диване - мертвой.
Ее беспощадно закололи в шею.
Неужели между мужчиной и женщиной среди ночи пробежал черный кот?
За что нелюд так зверски расправился с ней?
Детали жуткой трагедии просто не укладываются в голове.
Молодой друг посреди ночи зверски расправился с вдвое старшей подругой