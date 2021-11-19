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Video: Молодой многодетный отец отошел на тот свет вслед за женой — смертельное ДТП под Полтавой

Ну просто какое-то проклятие – не иначе! Новый асфальт, свежая разметка. И очередная смертельная авария! Дорогу, на которую здесь грешили раньше, отремонтировали, но жизнь людям это не спасает, пока они продолжают нагло нарушать правила. Под Полтавой лоб в лоб столкнулись Мерседес и Лада. [read_more_news] Иномарку разбили, а десятка вообще залетела в кусты. В одном автомобиле ехал работник службы безопасности, в другом – многодетный отец, недавно переживший страшную утрату. Последний после мощного столкновения не выжил. Что с силовиком и кого считают виновным в трагедии? Не рискуйте на дороге, потому что это может стоить вам жизни.

Молодой многодетный отец отошел на тот свет вслед за женой — смертельное ДТП под Полтавой
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Ну просто какое-то проклятие – не иначе!

Новый асфальт, свежая разметка.

И очередная смертельная авария!

Дорогу, на которую здесь грешили раньше, отремонтировали, но жизнь людям это не спасает, пока они продолжают нагло нарушать правила.

Под Полтавой лоб в лоб столкнулись Мерседес и Лада. Также по теме: Роковое столкновение фуры и легковушки - в селе Абазовка под Полтавой смертельное ДТП

Иномарку разбили, а десятка вообще залетела в кусты.

В одном автомобиле ехал работник службы безопасности, в другом – многодетный отец, недавно переживший страшную утрату.

Последний после мощного столкновения не выжил.

Что с силовиком и кого считают виновным в трагедии?

Не рискуйте на дороге, потому что это может стоить вам жизни.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Молодой многодетный отец отошел на тот свет вслед за женой — смертельное ДТП под Полтавой / 19.11.2021 19:30
19.11.2021 19:30

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