Молодой многодетный отец отошел на тот свет вслед за женой — смертельное ДТП под Полтавой

Ну просто какое-то проклятие – не иначе!

Новый асфальт, свежая разметка.

И очередная смертельная авария!

Дорогу, на которую здесь грешили раньше, отремонтировали, но жизнь людям это не спасает, пока они продолжают нагло нарушать правила.

Под Полтавой лоб в лоб столкнулись Мерседес и Лада. Также по теме: Роковое столкновение фуры и легковушки - в селе Абазовка под Полтавой смертельное ДТП

Иномарку разбили, а десятка вообще залетела в кусты.

В одном автомобиле ехал работник службы безопасности, в другом – многодетный отец, недавно переживший страшную утрату.

Последний после мощного столкновения не выжил.

Что с силовиком и кого считают виновным в трагедии?

Не рискуйте на дороге, потому что это может стоить вам жизни.