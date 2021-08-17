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Video: Младший брат не выдержал издевательств старшего и согрешил — братоубийство на Львовщине

Подобные ежедневные залеты могут закончиться очень трагично. На Львовщине братоубийственная драма.[read_more_news] Жители многоквартирного дома с неописуемым ужасом однажды узнали, что их слабый, добродушный и полу незрячий сосед расправился со своим старшим братом. Никто даже и представить не мог, какие ужасы творились за идеальным фасадом дружной семьи. Наша Евгения Поликарпова откровенно поговорила с братоубийцей и узнала такое, от чего аж сердце разрывается.

Младший брат не выдержал издевательств старшего и согрешил — братоубийство на Львовщине
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Подобные ежедневные залеты могут закончиться очень трагично.

На Львовщине братоубийственная драма. Также по теме: Село Бобрка Львовской области потрясла весть о жутком братоубийстве

Жители многоквартирного дома с неописуемым ужасом однажды узнали, что их слабый, добродушный и полу незрячий сосед расправился со своим старшим братом.

Никто даже и представить не мог, какие ужасы творились за идеальным фасадом дружной семьи.

Наша Евгения Поликарпова откровенно поговорила с братоубийцей и узнала такое, от чего аж сердце разрывается.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Младший брат не выдержал издевательств старшего и согрешил — братоубийство на Львовщине / 17.08.2021 20:06
17.08.2021 20:06

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