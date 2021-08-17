Младший брат не выдержал издевательств старшего и согрешил — братоубийство на Львовщине

Подобные ежедневные залеты могут закончиться очень трагично.

На Львовщине братоубийственная драма. Также по теме: Село Бобрка Львовской области потрясла весть о жутком братоубийстве

Жители многоквартирного дома с неописуемым ужасом однажды узнали, что их слабый, добродушный и полу незрячий сосед расправился со своим старшим братом.

Никто даже и представить не мог, какие ужасы творились за идеальным фасадом дружной семьи.

Наша Евгения Поликарпова откровенно поговорила с братоубийцей и узнала такое, от чего аж сердце разрывается.