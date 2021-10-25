Молодого мужчину зарезали во время застолья и выбросили в туалет — расправа в Кучургане

Жуткая расправа в Кучургане.

Молодого мужчину зарезали во время застолья.

Следы крови пытались замыть, а тело погибшего выбросили в уличный туалет. Также по теме: Поджег бывшей жене квартиру и занялся сам - адская драма в Вишневом

Жестокое убийство произошло на съемном жилье.

Хладнокровный убийца сначала рассказывал знакомым о том, что натворил.

А когда к нему пришел арендатор, попросил не вызывать копов, а тело обещал скрыть так, что комар носа не подточит.

Почему в селе не верят, что человек, который признался в убийстве, на самом деле этого не делал.

Ради кого и действительно ли он себя оговорил?

Истину искали наши корреспонденты.