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Video: Молодежная футбольная команда по дороге домой с матча Шахтер-Реал попала в смертельное ДТП

Трое погибших и восемь раненых. Сногсшибательная двойная авария на трассе Киев-Одесса. В смертельном столкновении сошлись сразу 5 автомобилей: два грузовика, два микроавтобуса и один легковой автомобиль. Все они ехали в попутном направлении.  [read_more_news] Жертв и пострадавших могло быть гораздо больше, ведь только в одном из микроавтобусов было аж двадцать человек. Молодежная футбольная команда возвращалась из столицы с матча Шахтер-Реал домой в Одессу. Что спасло юношей от роковой судьбы? А кто погиб, не имея никаких шансов на спасение. Смотрите чтобы не терять бдительность за рулем.

Молодежная футбольная команда по дороге домой с матча Шахтер-Реал попала в смертельное ДТП
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Трое погибших и восемь раненых.

Сногсшибательная двойная авария на трассе Киев-Одесса.

В смертельном столкновении сошлись сразу 5 автомобилей: два грузовика, два микроавтобуса и один легковой автомобиль.

Все они ехали в попутном направлении.   Также по теме: Фура пошла на таран! Жуткое ДТП возле Ровно

Жертв и пострадавших могло быть гораздо больше, ведь только в одном из микроавтобусов было аж двадцать человек.

Молодежная футбольная команда возвращалась из столицы с матча Шахтер-Реал домой в Одессу.

Что спасло юношей от роковой судьбы?

А кто погиб, не имея никаких шансов на спасение.

Смотрите чтобы не терять бдительность за рулем.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Молодежная футбольная команда по дороге домой с матча Шахтер-Реал попала в смертельное ДТП / 20.10.2021 19:47
20.10.2021 19:47

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