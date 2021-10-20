Молодежная футбольная команда по дороге домой с матча Шахтер-Реал попала в смертельное ДТП

Трое погибших и восемь раненых.

Сногсшибательная двойная авария на трассе Киев-Одесса.

В смертельном столкновении сошлись сразу 5 автомобилей: два грузовика, два микроавтобуса и один легковой автомобиль.

Все они ехали в попутном направлении. Также по теме: Фура пошла на таран! Жуткое ДТП возле Ровно

Жертв и пострадавших могло быть гораздо больше, ведь только в одном из микроавтобусов было аж двадцать человек.

Молодежная футбольная команда возвращалась из столицы с матча Шахтер-Реал домой в Одессу.

Что спасло юношей от роковой судьбы?

А кто погиб, не имея никаких шансов на спасение.

Смотрите чтобы не терять бдительность за рулем.