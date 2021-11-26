Молодые родители до последнего верили в чудо! В Харькове грузовик раздавил такси с дочерью и бабушкой внутри

Харьков снова на первых полосах.

Снова ошеломляет невыразимо ужасное ДТП, в полседьмого вечера на перекрестке окружной дороги и Салтовского шоссе — настоящее месиво. Также по теме: ТОП чрезвычайных кадров из украинских дорог - подборка кровавых ДТП впечатляет

После столкновения с несколькими машинами огромный грузовик с полуприцепом опрокинулся — и раздавил под собой автомобиль такси.

Внутри которого, кроме водителя, были бабушка с маленькой внучкой.

За тем, как несколько часов подряд спасатели пытаются добраться до жертв — наблюдали родители трехлетней девочки.

Сердце разрывается от того, что натворил один неадекват за рулем.