В Бердянске мать захотела умереть и потянула за собой на тот свет 7-летнего сына

В Запорожской области мать пыталась убить себя и своего семилетнего сына.

Шокирующий переполох в курортном Бердянске.

Ночью, когда в соседней комнате спокойно спал ее родной ребенок, женщина включила на кухне газ.

Еще порезала себе вены. Также по теме: Зарезал отца и маму! Супругов похоронят в день рождения сына-убийцы

Взрыв не стал себя долго ждать — рвануло в три ночи.

Чем закончился это ад?

Зачем хотела умереть и потянула за собой мальчика?

Ужас, что творится в человеческих головах.