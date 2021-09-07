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Video: В Бердянске мать захотела умереть и потянула за собой на тот свет 7-летнего сына

В Запорожской области мать пыталась убить себя и своего семилетнего сына. Шокирующий переполох в курортном Бердянске. Ночью, когда в соседней комнате спокойно спал ее родной ребенок, женщина включила на кухне газ. Еще порезала себе вены.[read_more_news] Взрыв не стал себя долго ждать - рвануло в три ночи. Чем закончился это ад? Зачем хотела умереть и потянула за собой мальчика? Ужас, что творится в человеческих головах.

В Бердянске мать захотела умереть и потянула за собой на тот свет 7-летнего сына
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В Запорожской области мать пыталась убить себя и своего семилетнего сына.

Шокирующий переполох в курортном Бердянске.

Ночью, когда в соседней комнате спокойно спал ее родной ребенок, женщина включила на кухне газ.

Еще порезала себе вены. Также по теме: Зарезал отца и маму! Супругов похоронят в день рождения сына-убийцы

Взрыв не стал себя долго ждать — рвануло в три ночи.

Чем закончился это ад?

Зачем хотела умереть и потянула за собой мальчика?

Ужас, что творится в человеческих головах.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Бердянске мать захотела умереть и потянула за собой на тот свет 7-летнего сына / 07.09.2021 19:46
07.09.2021 19:46

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