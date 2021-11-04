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Video: Молодая сиделка и ее брат решили помочь пенсионеру поскорее встретиться с Богом — все из-за квартиры

Не дождались, когда владелец квартиры пойдет на тот свет и решили процесс, так сказать, ускорить. В Харькове правоохранители предупредили заказное убийство 64-летнего мужчины. Все через квадратные метры жертвы. Однокомнатная квартира в спальном районе Харькова должна была после смерти ее хозяина перейти в собственность, так сказать, сиделки. 26-летняя девушка только летом этого года подписала с будущей жертвой договор пожизненного содержания. [read_more_news] Но вот ее подшефный оказался еще живчиком. Поэтому помочь бедному скорее встретиться с Богом решил родной брат девушки. Нашел исполнителя преступления и вдвоем мужчины отправились в гости к будущей жертве. И каково же было удивление, когда прямо под подъездом их в бараний рог скрутили спецназовцы и копы. Какой коварный план придумали эти негодяи? И где теперь их спасенная жертва? История, от которой кровь стынет в жилах. Страшная украинская реальность.

Молодая сиделка и ее брат решили помочь пенсионеру поскорее встретиться с Богом — все из-за квартиры
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Не дождались, когда владелец квартиры пойдет на тот свет и решили процесс, так сказать, ускорить.

В Харькове правоохранители предупредили заказное убийство 64-летнего мужчины.

Все через квадратные метры жертвы.

Однокомнатная квартира в спальном районе Харькова должна была после смерти ее хозяина перейти в собственность, так сказать, сиделки.

26-летняя девушка только летом этого года подписала с будущей жертвой договор пожизненного содержания. Также по теме: Защищал квартиру ценой собственной свободы - стрельба в центре Киева

Но вот ее подшефный оказался еще живчиком.

Поэтому помочь бедному скорее встретиться с Богом решил родной брат девушки.

Нашел исполнителя преступления и вдвоем мужчины отправились в гости к будущей жертве.

И каково же было удивление, когда прямо под подъездом их в бараний рог скрутили спецназовцы и копы.

Какой коварный план придумали эти негодяи?

И где теперь их спасенная жертва?

История, от которой кровь стынет в жилах.

Страшная украинская реальность.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Молодая сиделка и ее брат решили помочь пенсионеру поскорее встретиться с Богом — все из-за квартиры / 04.11.2021 19:59
04.11.2021 19:59

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