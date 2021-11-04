Молодая сиделка и ее брат решили помочь пенсионеру поскорее встретиться с Богом — все из-за квартиры

Не дождались, когда владелец квартиры пойдет на тот свет и решили процесс, так сказать, ускорить.

В Харькове правоохранители предупредили заказное убийство 64-летнего мужчины.

Все через квадратные метры жертвы.

Однокомнатная квартира в спальном районе Харькова должна была после смерти ее хозяина перейти в собственность, так сказать, сиделки.

26-летняя девушка только летом этого года подписала с будущей жертвой договор пожизненного содержания. Также по теме: Защищал квартиру ценой собственной свободы - стрельба в центре Киева

Но вот ее подшефный оказался еще живчиком.

Поэтому помочь бедному скорее встретиться с Богом решил родной брат девушки.

Нашел исполнителя преступления и вдвоем мужчины отправились в гости к будущей жертве.

И каково же было удивление, когда прямо под подъездом их в бараний рог скрутили спецназовцы и копы.

Какой коварный план придумали эти негодяи?

И где теперь их спасенная жертва?

История, от которой кровь стынет в жилах.

Страшная украинская реальность.