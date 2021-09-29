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Video: Месяцами прятался по норам, потому что убил родную кровинку! В Чернигове задержали жестокого душегуба

Как дикий зверь - прятался в зарослях, передвигался ползком, от одного заброшенного дома к другому, лишь бы не попасть людям на глаза! Целых три месяца этот негодяй умудрялся прятаться по норам, потому что полицейские на него устроили настоящую охоту! [read_more_news] Они гектарами прочесывали леса, с собаками проверяли каждый уголок, чтобы только найти одного-единственного 45-летнего мужчину! Что же он такое сделал?! Вы будете просто в шоке, когда узнаете! Это невозможно воспринимать спокойно - любому!

Месяцами прятался по норам, потому что убил родную кровинку! В Чернигове задержали жестокого душегуба
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Как дикий зверь — прятался в зарослях, передвигался ползком, от одного заброшенного дома к другому, лишь бы не попасть людям на глаза!

Целых три месяца этот негодяй умудрялся прятаться по норам, потому что полицейские на него устроили настоящую охоту! Также по теме: Называл себя Богом и насадил мать на нож. Убийство женщины родным сыном в Винницкой области

Они гектарами прочесывали леса, с собаками проверяли каждый уголок, чтобы только найти одного-единственного 45-летнего мужчину!

Что же он такое сделал?!

Вы будете просто в шоке, когда узнаете!

Это невозможно воспринимать спокойно — любому!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Месяцами прятался по норам, потому что убил родную кровинку! В Чернигове задержали жестокого душегуба / 29.09.2021 20:10
29.09.2021 20:10

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