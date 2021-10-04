Video: Миллионы доз вакцины от коронавируса могут оказаться на помойке — причины

Украина вошла в топ среди государств мира! Думаете отличная новость? Если бы она касалась экономики или, скажем, спорта, так оно и было бы! И вот мы занимаем лидирующие позиции по уровню заболеваемости коронавируса и смертности от его последствий. [read_more_news] Ежедневно фиксируют по несколько тысяч новых случаев заражения ковидом, на днях показатели уже поднимались к 12000 в сутки. Где же спасительные вакцины? Не упадите, но миллионы доз скоро могут оказаться на помойке! Поскольку срок их годности истекает.