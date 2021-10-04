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Video: Миллионы доз вакцины от коронавируса могут оказаться на помойке — причины

Украина вошла в топ среди государств мира! Думаете отличная новость? Если бы она касалась экономики или, скажем, спорта, так оно и было бы! И вот мы занимаем лидирующие позиции по уровню заболеваемости коронавируса и смертности от его последствий.  [read_more_news] Ежедневно фиксируют по несколько тысяч новых случаев заражения ковидом, на днях показатели уже поднимались к 12000 в сутки. Где же спасительные вакцины? Не упадите, но миллионы доз скоро могут оказаться на помойке! Поскольку срок их годности истекает.

Миллионы доз вакцины от коронавируса могут оказаться на помойке — причины
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Украина вошла в топ среди государств мира!

Думаете отличная новость?

Если бы она касалась экономики или, скажем, спорта, так оно и было бы!

И вот мы занимаем лидирующие позиции по уровню заболеваемости коронавируса и смертности от его последствий.   Также по теме: Карантин в Украине осень 2021 - что ждет невакцинированных

Ежедневно фиксируют по несколько тысяч новых случаев заражения ковидом, на днях показатели уже поднимались к 12000 в сутки.

Где же спасительные вакцины?

Не упадите, но миллионы доз скоро могут оказаться на помойке!

Поскольку срок их годности истекает.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Миллионы доз вакцины от коронавируса могут оказаться на помойке — причины / 04.10.2021 19:59
04.10.2021 19:59

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