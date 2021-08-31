Мстители с горячей кровью — как банда машины на заказ сжигала

29-летний мужчина не выдержал голосов в голове и сделал шаг в бездну. Самоубийство в Яблоневом
Собиралась подрезать цветы, а под горячую руку попал сосед! Резня в Василькове
Старший брат планировал снести младшему голову в борьбе за родительский дом
Монахини-фокусницы обманули женщину на Киевщине
Смерть на грядке с помидорами — мужчина отправил соседа сапой на тот свет
Опасный ловелас сбежал прямо из залы суда и исчез в неизвестном направлении
Муж дарил любимой цветы — она его головой об стенку! Бразильский сериал на Киевщине
Бизнесмен убил подчиненного, спасая его от припадка гаечным ключом