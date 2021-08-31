Мстители с горячей кровью — как банда машины на заказ сжигала

Эти мстители имеют горячую кровь.

Такое устроили, искры сыпались.

В Киевской области трое нападавших сожгли машину! Также по теме: Украинские богатиры показали высший клас на truck-чемпионате

И не просто так — троица выполняла заказ одной дамочки — за оскорбление многолетней давности.

Вы удивитесь еще больше, когда услышите, за какие грехи женщина держала зуб на автовладельца!

Не стоит даже гадать.

Потому что в такую беду может попасть абсолютно каждый водитель, кто не притормаживает после дождя.