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Video: Мститель на Оболони не дает прохода коммунальщикам — гроза района любит разбивать им головы

Нашего следующего "героя" боятся не только молодые девушки, но даже взрослые дяди! Сантехники, слесари и электромонтеры рассказывают жуткие истории и теряют сознание от одного его имени! В столице, на Оболони, завелся кадр - гроза коммунальщиков! Кричит на них и толкается он уже давно. [read_more_news] А теперь вот взял и в подъезде, под дверью собственной квартиры, напал на электрика. И тяжеленный железкой разбил бедному голову! А потом сам спокойно вызвал копов. За что же тот агрессор так люто ненавидит коммунальщиков? Посмотрите, чем закончился кровавый конфликт.

Мститель на Оболони не дает прохода коммунальщикам — гроза района любит разбивать им головы
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Нашего следующего «героя» боятся не только молодые девушки, но даже взрослые дяди!

Сантехники, слесари и электромонтеры рассказывают жуткие истории и теряют сознание от одного его имени!

В столице, на Оболони, завелся кадр — гроза коммунальщиков!

Кричит на них и толкается он уже давно.  Также по теме: Киевлянин чуть не убил своего шурина - кровавая ссора из-за коммуналки

А теперь вот взял и в подъезде, под дверью собственной квартиры, напал на электрика.

И тяжеленный железкой разбил бедному голову!

А потом сам спокойно вызвал копов.

За что же тот агрессор так люто ненавидит коммунальщиков?

Посмотрите, чем закончился кровавый конфликт.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Мститель на Оболони не дает прохода коммунальщикам — гроза района любит разбивать им головы / 23.09.2021 20:19
23.09.2021 20:19

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