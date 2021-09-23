Video: Мститель на Оболони не дает прохода коммунальщикам — гроза района любит разбивать им головы

Нашего следующего "героя" боятся не только молодые девушки, но даже взрослые дяди! Сантехники, слесари и электромонтеры рассказывают жуткие истории и теряют сознание от одного его имени! В столице, на Оболони, завелся кадр - гроза коммунальщиков! Кричит на них и толкается он уже давно. [read_more_news] А теперь вот взял и в подъезде, под дверью собственной квартиры, напал на электрика. И тяжеленный железкой разбил бедному голову! А потом сам спокойно вызвал копов. За что же тот агрессор так люто ненавидит коммунальщиков? Посмотрите, чем закончился кровавый конфликт.