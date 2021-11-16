Video: Жители Киева яростно охраняют ямы на дорогах — причины шокируют
Настоящая дикость – в столице.
Только подумайте!
Мужчина за свои деньги починил дыры в асфальте: взял несколько мешков щебня и асфальта, и без автодора – сам – засыпал ямы! [read_more_news]
Но в конце ремонтных работ из частного дома выглянула соседка и началось!
Она – представьте себе – снова раскопала яму и теперь оберегает ее, как зрачок глаза!
Неужели это возможно?
Наш Игорь Шумик даже нашел поклонников этих странных действий!
Жители Киева яростно охраняют ямы на дорогах — причины шокируют