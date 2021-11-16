Жители Киева яростно охраняют ямы на дорогах — причины шокируют

Настоящая дикость – в столице.

Только подумайте!

Мужчина за свои деньги починил дыры в асфальте: взял несколько мешков щебня и асфальта, и без автодора – сам – засыпал ямы! Также по теме: В Киеве заморский чудо-мастер забирал ювелирку на ремонт и не отдавал

Но в конце ремонтных работ из частного дома выглянула соседка и началось!

Она – представьте себе – снова раскопала яму и теперь оберегает ее, как зрачок глаза!

Неужели это возможно?

Наш Игорь Шумик даже нашел поклонников этих странных действий!