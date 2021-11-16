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Video: Жители Киева яростно охраняют ямы на дорогах — причины шокируют

Настоящая дикость – в столице. Только подумайте! Мужчина за свои деньги починил дыры в асфальте: взял несколько мешков щебня и асфальта, и без автодора – сам – засыпал ямы! [read_more_news] Но в конце ремонтных работ из частного дома выглянула соседка и началось! Она – представьте себе – снова раскопала яму и теперь оберегает ее, как зрачок глаза! Неужели это возможно? Наш Игорь Шумик даже нашел поклонников этих странных действий!

Жители Киева яростно охраняют ямы на дорогах — причины шокируют
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Настоящая дикость – в столице.

Только подумайте!

Мужчина за свои деньги починил дыры в асфальте: взял несколько мешков щебня и асфальта, и без автодора – сам – засыпал ямы! Также по теме: В Киеве заморский чудо-мастер забирал ювелирку на ремонт и не отдавал

Но в конце ремонтных работ из частного дома выглянула соседка и началось!

Она – представьте себе – снова раскопала яму и теперь оберегает ее, как зрачок глаза!

Неужели это возможно?

Наш Игорь Шумик даже нашел поклонников этих странных действий!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Жители Киева яростно охраняют ямы на дорогах — причины шокируют / 16.11.2021 19:30
16.11.2021 19:30

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