Video: Жители элитного городка под Киевом в шоке от коммунальных поборов — цены за сервисные услуги возмутили богачей
Цены за услуги, которые возмутили даже далеко не бедных людей.
В селе под Киевом жители элитного коттеджного городка в шоке от сумм, которые выставляет их управляющая компания.
Люди уже не знают куда обращаться, чтобы их услышали.
И уверяют: их фактически запугивают и даже бьют, если не будут согласны молча платить. [read_more_news]
А как вам такое стечение обстоятельств?
Адвокату, представляющему интересы несогласных с поборами владельцев домов, на днях сожгли авто!
Юрист убежден, так ему намекнули, что глубоко копать по этому делу не стоит.
А какие аргументы приводят представители распорядителя земли?
Сейчас все узнаете.
Жители элитного городка под Киевом в шоке от коммунальных поборов — цены за сервисные услуги возмутили богачей