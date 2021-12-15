Жители элитного городка под Киевом в шоке от коммунальных поборов — цены за сервисные услуги возмутили богачей

Цены за услуги, которые возмутили даже далеко не бедных людей.

В селе под Киевом жители элитного коттеджного городка в шоке от сумм, которые выставляет их управляющая компания.

Люди уже не знают куда обращаться, чтобы их услышали.

И уверяют: их фактически запугивают и даже бьют, если не будут согласны молча платить. Также по теме: В Житомире разъяренные тарифам люди брали штурмом газовую компанию

А как вам такое стечение обстоятельств?

Адвокату, представляющему интересы несогласных с поборами владельцев домов, на днях сожгли авто!

Юрист убежден, так ему намекнули, что глубоко копать по этому делу не стоит.

А какие аргументы приводят представители распорядителя земли?

Сейчас все узнаете.