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Video: Жители элитного городка под Киевом в шоке от коммунальных поборов — цены за сервисные услуги возмутили богачей

Цены за услуги, которые возмутили даже далеко не бедных людей. В селе под Киевом жители элитного коттеджного городка в шоке от сумм, которые выставляет их управляющая компания. Люди уже не знают куда обращаться, чтобы их услышали. И уверяют: их фактически запугивают и даже бьют, если не будут согласны молча платить. [read_more_news] А как вам такое стечение обстоятельств? Адвокату, представляющему интересы несогласных с поборами владельцев домов, на днях сожгли авто! Юрист убежден, так ему намекнули, что глубоко копать по этому делу не стоит. А какие аргументы приводят представители распорядителя земли? Сейчас все узнаете.

Жители элитного городка под Киевом в шоке от коммунальных поборов — цены за сервисные услуги возмутили богачей
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Цены за услуги, которые возмутили даже далеко не бедных людей.

В селе под Киевом жители элитного коттеджного городка в шоке от сумм, которые выставляет их управляющая компания.

Люди уже не знают куда обращаться, чтобы их услышали.

И уверяют: их фактически запугивают и даже бьют, если не будут согласны молча платить. Также по теме: В Житомире разъяренные тарифам люди брали штурмом газовую компанию

А как вам такое стечение обстоятельств?

Адвокату, представляющему интересы несогласных с поборами владельцев домов, на днях сожгли авто!

Юрист убежден, так ему намекнули, что глубоко копать по этому делу не стоит.

А какие аргументы приводят представители распорядителя земли?

Сейчас все узнаете.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Жители элитного городка под Киевом в шоке от коммунальных поборов — цены за сервисные услуги возмутили богачей / 15.12.2021 20:15
15.12.2021 20:15

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