Мажор подставил доверчивого друга? Кто на самом деле сидел пьяным за рулем и совершил смертельное ДТП

Четыре месяца в СИЗО — ни за что, по крайней мере так утверждает герой нашего следующего сюжета.

32-летнего мужчину подозревают в том, что он пьяным совершил смертельное ДТП, вместо этого он убеждает — даже водить машину не умеет.

Авария произошла в декабре прошлого года, внедорожник Тойота протаранил Жигули, и водитель легковушки погиб на месте. Также по теме: Громкое рогатое ДТП на Прикарпатье - корова разбила авто и умерла

В салоне находились двое мужчин — владелец авто и его товарищ, впрочем, оба наотрез отрицали, что сидели за рулем.

В конце концов правоохранители таки объявили подозрение, но не собственнику, а товарищу.

Сейчас подозреваемый уверяет, что бывший друг его подставил, и как все происходило на самом деле — разбирались наши корреспонденты.