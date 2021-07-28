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Video: Мажор подставил доверчивого друга? Кто на самом деле сидел пьяным за рулем и совершил смертельное ДТП

Четыре месяца в СИЗО - ни за что, по крайней мере так утверждает герой нашего следующего сюжета. 32-летнего мужчину подозревают в том, что он пьяным совершил смертельное ДТП, вместо этого он убеждает - даже водить машину не умеет. Авария произошла в декабре прошлого года, внедорожник Тойота протаранил Жигули, и водитель легковушки погиб на месте. [read_more_news] В салоне находились двое мужчин - владелец авто и его товарищ, впрочем, оба наотрез отрицали, что сидели за рулем. В конце концов правоохранители таки объявили подозрение, но не собственнику, а товарищу. Сейчас подозреваемый уверяет, что бывший друг его подставил, и как все происходило на самом деле - разбирались наши корреспонденты.

Мажор подставил доверчивого друга? Кто на самом деле сидел пьяным за рулем и совершил смертельное ДТП
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Четыре месяца в СИЗО — ни за что, по крайней мере так утверждает герой нашего следующего сюжета.

32-летнего мужчину подозревают в том, что он пьяным совершил смертельное ДТП, вместо этого он убеждает — даже водить машину не умеет.

Авария произошла в декабре прошлого года, внедорожник Тойота протаранил Жигули, и водитель легковушки погиб на месте. Также по теме: Громкое рогатое ДТП на Прикарпатье - корова разбила авто и умерла

В салоне находились двое мужчин — владелец авто и его товарищ, впрочем, оба наотрез отрицали, что сидели за рулем.

В конце концов правоохранители таки объявили подозрение, но не собственнику, а товарищу.

Сейчас подозреваемый уверяет, что бывший друг его подставил, и как все происходило на самом деле — разбирались наши корреспонденты.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Мажор подставил доверчивого друга? Кто на самом деле сидел пьяным за рулем и совершил смертельное ДТП / 28.07.2021 20:08
28.07.2021 20:08

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