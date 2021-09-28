Масштабное смертельное ДТП на Николаевщине — бус столкнулся с фурами

Аж четверо погибших и еще шестеро — раненых!

Страшная авария — на Николаевщине!

Поздно вечером маршрутный микроавтобус Мерседес столкнулся — представьте себе! — сразу с двумя грузовиками! Также по теме: Свадебная ДТП в Мелитополе - гости устроили самосуд

Водитель автобуса и трое пассажиров погибли на месте, остальных людей забрали машины скорой помощи.

Как среди взрослых сельхозработников в смертельной мясорубке оказалась и погибла 15-летняя девушка?

Как случилось, что на ровной и почти пустой дороге маршрутка не разминулась с фурами?!

Посмотрите, кого обвиняют во всем пассажиры, которым удалось спастись!