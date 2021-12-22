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Video: Масштабный пожар в отеле под Винницей — все подробности адской ночи

Адская ночь под Винницей. Там вспыхнул масштабный пожар – загорелся в одном из жилых корпусов престижного гостинично-развлекательного комплекса. Спасаясь от дыма и пламени, работники выпрыгивали из окон шестого этажа. К сожалению, выжить удалось не всем. На момент возгорания в комнатах отдыхали более полусотни юных спортсменов. [read_more_news] Самым молодым только по шесть лет. Что с детьми? Пострадали ли они? И что спровоцировало такой страшный и убийственный пожар? Наша Татьяна Островщук побывала на месте настоящего ночного ужаса.

Масштабный пожар в отеле под Винницей — все подробности адской ночи
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Адская ночь под Винницей.

Там вспыхнул масштабный пожар – загорелся в одном из жилых корпусов престижного гостинично-развлекательного комплекса.

Спасаясь от дыма и пламени, работники выпрыгивали из окон шестого этажа.

К сожалению, выжить удалось не всем.

На момент возгорания в комнатах отдыхали более полусотни юных спортсменов. Также по теме: Планировали свадьбу – но умерли вместе! Молодая пара погибла на пожаре во Львове

Самым молодым только по шесть лет.

Что с детьми?

Пострадали ли они?

И что спровоцировало такой страшный и убийственный пожар?

Наша Татьяна Островщук побывала на месте настоящего ночного ужаса.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Масштабный пожар в отеле под Винницей — все подробности адской ночи / 22.12.2021 19:18
22.12.2021 19:18

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