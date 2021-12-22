Масштабный пожар в отеле под Винницей — все подробности адской ночи

Адская ночь под Винницей.

Там вспыхнул масштабный пожар – загорелся в одном из жилых корпусов престижного гостинично-развлекательного комплекса.

Спасаясь от дыма и пламени, работники выпрыгивали из окон шестого этажа.

К сожалению, выжить удалось не всем.

На момент возгорания в комнатах отдыхали более полусотни юных спортсменов. Также по теме: Планировали свадьбу – но умерли вместе! Молодая пара погибла на пожаре во Львове

Самым молодым только по шесть лет.

Что с детьми?

Пострадали ли они?

И что спровоцировало такой страшный и убийственный пожар?

Наша Татьяна Островщук побывала на месте настоящего ночного ужаса.