seach
ICTV - Разом краще

Video: Масштабный пожар в Днепре – впечатляющие признания и ошеломляющие кадры спасения

Масштабный пожар в девятиэтажке в Днепре. Огромный столб черного дыма, виден из всех районов города, тревожные сирены пожарных машин нарастают с разных сторон. Представьте, спасателям пришлось выбивать бронированную дверь в тех квартирах, где никто не отвечал. И это решение оказалось единственно верным. [read_more_news] Таким образом удалось спасти жизнь не одному человеку и даже животному, беспомощно застрявшему в адской ловушке. Что же стало причиной столь масштабного возгорания? Говорят, виной всему работы по утеплению дома, которые продолжались именно в тот момент. Готовы ли строители брать на себя ответственность? Впечатляющие признания и ошеломляющие кадры спасения.

Масштабный пожар в Днепре – впечатляющие признания и ошеломляющие кадры спасения
0 Комментировать

Масштабный пожар в девятиэтажке в Днепре.

Огромный столб черного дыма, виден из всех районов города, тревожные сирены пожарных машин нарастают с разных сторон.

Представьте, спасателям пришлось выбивать бронированную дверь в тех квартирах, где никто не отвечал.

И это решение оказалось единственно верным. Также по теме: Жена следила за любимым лучше собственных детей? Родители потеряли потомство в страшном пожаре

Таким образом удалось спасти жизнь не одному человеку и даже животному, беспомощно застрявшему в адской ловушке.

Что же стало причиной столь масштабного возгорания?

Говорят, виной всему работы по утеплению дома, которые продолжались именно в тот момент.

Готовы ли строители брать на себя ответственность?

Впечатляющие признания и ошеломляющие кадры спасения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Масштабный пожар в Днепре – впечатляющие признания и ошеломляющие кадры спасения / 26.11.2021 19:19
26.11.2021 19:19

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь