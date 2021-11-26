Масштабный пожар в Днепре – впечатляющие признания и ошеломляющие кадры спасения

Масштабный пожар в девятиэтажке в Днепре.

Огромный столб черного дыма, виден из всех районов города, тревожные сирены пожарных машин нарастают с разных сторон.

Представьте, спасателям пришлось выбивать бронированную дверь в тех квартирах, где никто не отвечал.

И это решение оказалось единственно верным. Также по теме: Жена следила за любимым лучше собственных детей? Родители потеряли потомство в страшном пожаре

Таким образом удалось спасти жизнь не одному человеку и даже животному, беспомощно застрявшему в адской ловушке.

Что же стало причиной столь масштабного возгорания?

Говорят, виной всему работы по утеплению дома, которые продолжались именно в тот момент.

Готовы ли строители брать на себя ответственность?

Впечатляющие признания и ошеломляющие кадры спасения.