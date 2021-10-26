seach
ICTV - Разом краще

Video: Масштабный пожар на рынке в Запорожье — подозревают злостный поджог

В Запорожье масштабный пожар на рынке Дотла выгорело двенадцать киосков. Пострадавшие разгребают завалы и подсчитывают ущерб. Пока копы ищут, почему вспыхнуло, пострадавшие неумолимы! Все как один настаивают – это был поджог!

Масштабный пожар на рынке в Запорожье — подозревают злостный поджог
0 Комментировать

В Запорожье масштабный пожар на рынке

Дотла выгорело двенадцать киосков.

Пострадавшие разгребают завалы и подсчитывают ущерб.

Пока копы ищут, почему вспыхнуло, пострадавшие неумолимы!

Все как один настаивают – это был поджог!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Масштабный пожар на рынке в Запорожье — подозревают злостный поджог / 26.10.2021 19:49
26.10.2021 19:49

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь