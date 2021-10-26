Video: Масштабный пожар на рынке в Запорожье — подозревают злостный поджог

В Запорожье масштабный пожар на рынке Дотла выгорело двенадцать киосков. Пострадавшие разгребают завалы и подсчитывают ущерб. Пока копы ищут, почему вспыхнуло, пострадавшие неумолимы! Все как один настаивают – это был поджог!