Крупный пожар в Черкасской области — горела хлебопекарня

В Черкасской области горела хлебопекарня в селе Гереженовка.

Только представьте масштабы — огонь охватил почти 600 квадратных метров.

Вплотную с предприятием — частные дома и школа. Также по теме: 19-летний юноша свою последнюю ночь провел в доме 49-летнего мужчины - пожар на Львовщине

Спасателям пришлось изрядно потрудиться, чтобы огонь не перекинулся на другие здания.

Наша съемочная группа видела все собственными глазами.

Удалось ли спасти пекарню и есть ли жертвы — смотрите в сюжете.