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Video: Крупный пожар в Черкасской области — горела хлебопекарня

В Черкасской области горела хлебопекарня в селе Гереженовка. Только представьте масштабы - огонь охватил почти 600 квадратных метров. Вплотную с предприятием - частные дома и школа.  [read_more_news] Спасателям пришлось изрядно потрудиться, чтобы огонь не перекинулся на другие здания. Наша съемочная группа видела все собственными глазами. Удалось ли спасти пекарню и есть ли жертвы - смотрите в сюжете.

Крупный пожар в Черкасской области — горела хлебопекарня
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В Черкасской области горела хлебопекарня в селе Гереженовка.

Только представьте масштабы — огонь охватил почти 600 квадратных метров.

Вплотную с предприятием — частные дома и школа.   Также по теме: 19-летний юноша свою последнюю ночь провел в доме 49-летнего мужчины - пожар на Львовщине

Спасателям пришлось изрядно потрудиться, чтобы огонь не перекинулся на другие здания.

Наша съемочная группа видела все собственными глазами.

Удалось ли спасти пекарню и есть ли жертвы — смотрите в сюжете.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Крупный пожар в Черкасской области — горела хлебопекарня / 27.09.2021 20:03
27.09.2021 20:03

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