Массовая гибель в Днепре! В частном пансионате нашли пять мертвых женщин

Массовая гибель – в Днепре!

Город просто шокировала трагедия, которая произошла в частном пансионате для престарелых.

Там нашли сразу пять мертвых женщин! Также по теме: Пожар в доме престарелых в Харькове - спецрепортаж Чрезвычайных новостей

Все они – жительницы заведения, их утром увидела администратор.

И именно ее теперь задержала полиция! Что же произошло?

Ведь это не какой-то заброшенный хоспис – там платят немалые деньги, за которые доверяют частным надсмотрщикам своих родных!

Наши журналисты выяснили на месте трагедии ошеломляющие детали.