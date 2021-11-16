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Video: Массовая гибель в Днепре! В частном пансионате нашли пять мертвых женщин

Массовая гибель – в Днепре! Город просто шокировала трагедия, которая произошла в частном пансионате для престарелых. Там нашли сразу пять мертвых женщин![read_more_news] Все они – жительницы заведения, их утром увидела администратор. И именно ее теперь задержала полиция! Что же произошло? Ведь это не какой-то заброшенный хоспис – там платят немалые деньги, за которые доверяют частным надсмотрщикам своих родных! Наши журналисты выяснили на месте трагедии ошеломляющие детали.

Массовая гибель в Днепре! В частном пансионате нашли пять мертвых женщин
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Массовая гибель – в Днепре!

Город просто шокировала трагедия, которая произошла в частном пансионате для престарелых.

Там нашли сразу пять мертвых женщин! Также по теме: Пожар в доме престарелых в Харькове - спецрепортаж Чрезвычайных новостей

Все они – жительницы заведения, их утром увидела администратор.

И именно ее теперь задержала полиция! Что же произошло?

Ведь это не какой-то заброшенный хоспис – там платят немалые деньги, за которые доверяют частным надсмотрщикам своих родных!

Наши журналисты выяснили на месте трагедии ошеломляющие детали.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Массовая гибель в Днепре! В частном пансионате нашли пять мертвых женщин / 16.11.2021 19:54
16.11.2021 19:54

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