Массовая драка с полицией в Харькове: как зажигательная вечеринка превратилась в побоище

Зажигательная вечеринка в Харькове на берегу водоема окончилась массовым побоищем.

На орехи досталось даже копам, примчавшим рассеять дебоширов.

Одного экипажа стражей порядка оказалось мало.

Копам даже пришлось стрелять в воздух, чтобы остановить агрессоров и напрасно.

И только когда на помощь коллегам примчались 15 экипажей правоохранителей эту бойню удалось остановить. Также по теме: Банда девушек больше часа жестоко избивала трех восьмиклассниц - их судьбу решает суд в Запорожье

5 полицейских травмированы, 7 нападавших уже задержаны.

Теперь им уже не до дерзости, потому что светит реальный срок тюрьмы.

Что же такое произошло?

И кто начал эту бойню?