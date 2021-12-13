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Video: Массовая драка с полицией в Харькове: как зажигательная вечеринка превратилась в побоище

Зажигательная вечеринка в Харькове на берегу водоема окончилась массовым побоищем. На орехи досталось даже копам, примчавшим рассеять дебоширов. Одного экипажа стражей порядка оказалось мало. Копам даже пришлось стрелять в воздух, чтобы остановить агрессоров и напрасно. И только когда на помощь коллегам примчались 15 экипажей правоохранителей эту бойню удалось остановить. [read_more_news] 5 полицейских травмированы, 7 нападавших уже задержаны. Теперь им уже не до дерзости, потому что светит реальный срок тюрьмы. Что же такое произошло? И кто начал эту бойню?

Массовая драка с полицией в Харькове: как зажигательная вечеринка превратилась в побоище
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Зажигательная вечеринка в Харькове на берегу водоема окончилась массовым побоищем.

На орехи досталось даже копам, примчавшим рассеять дебоширов.

Одного экипажа стражей порядка оказалось мало.

Копам даже пришлось стрелять в воздух, чтобы остановить агрессоров и напрасно.

И только когда на помощь коллегам примчались 15 экипажей правоохранителей эту бойню удалось остановить. Также по теме: Банда девушек больше часа жестоко избивала трех восьмиклассниц - их судьбу решает суд в Запорожье

5 полицейских травмированы, 7 нападавших уже задержаны.

Теперь им уже не до дерзости, потому что светит реальный срок тюрьмы.

Что же такое произошло?

И кто начал эту бойню?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Массовая драка с полицией в Харькове: как зажигательная вечеринка превратилась в побоище / 13.12.2021 20:14
13.12.2021 20:14

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