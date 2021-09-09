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Video: Мама злоупотребляла алкоголем, за что и поплатилась жизнью? Убийство на Полтавщине

Как лучше хотел - лишить вредной привычки, а забрал самое ценное - жизнь. На Полтавщине сын поскандалил с матерью, так как она была навеселе. Мужчина не смог унять эмоции и его ярость вылилась в страшные побои родного человека. [read_more_news] Эти удары стали для женщины смертельными. Неужели сын настолько упорно боролся за здоровый образ жизни? Или просто не понимал, что творит? Ведь и сам далеко не святой.

Мама злоупотребляла алкоголем, за что и поплатилась жизнью? Убийство на Полтавщине
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Как лучше хотел — лишить вредной привычки, а забрал самое ценное — жизнь.

На Полтавщине сын поскандалил с матерью, так как она была навеселе.

Мужчина не смог унять эмоции и его ярость вылилась в страшные побои родного человека. Также по теме: Многодетная мать уснула на отдыхе - кто вытащил детей из воды

Эти удары стали для женщины смертельными.

Неужели сын настолько упорно боролся за здоровый образ жизни?

Или просто не понимал, что творит?

Ведь и сам далеко не святой.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Мама злоупотребляла алкоголем, за что и поплатилась жизнью? Убийство на Полтавщине / 09.09.2021 20:02
09.09.2021 20:02

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