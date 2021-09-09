Мама злоупотребляла алкоголем, за что и поплатилась жизнью? Убийство на Полтавщине

Как лучше хотел — лишить вредной привычки, а забрал самое ценное — жизнь.

На Полтавщине сын поскандалил с матерью, так как она была навеселе.

Мужчина не смог унять эмоции и его ярость вылилась в страшные побои родного человека. Также по теме: Многодетная мать уснула на отдыхе - кто вытащил детей из воды

Эти удары стали для женщины смертельными.

Неужели сын настолько упорно боролся за здоровый образ жизни?

Или просто не понимал, что творит?

Ведь и сам далеко не святой.