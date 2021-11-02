Мама ученика влетела на урок и ногами избила учительницу математики – скандал в Днепре

На учительницу с копняками и нецензурной бранью!

Громкий скандал в Днепре.

В школу прямо на уроках влетела мать шестиклассника и со своим старшим сыном прямо на глазах у учеников – ногами избила учительницу математики. Также по теме: Учителя саботируют вакцинацию? Учебный процесс в Украине под угрозой

56-летнюю педагогиню чуть не разбил инсульт, с гипертоническим кризисом она все еще в шоковом состоянии.

А вот мать-хулиганка, которой уже занимается полиция, теперь утверждает – все это клевета.

Она просто защищала своего сына от буллинга.

Что же стало причиной взрывного конфликта?

И как чувствует себя пострадавшая учительница?

Наши журналисты выслушали все подробности.