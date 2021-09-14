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Video: Мама, развлекаясь, ставила свою 5-летнюю дочь на подоконник — ждала, пока девочка упадет?

В Запорожье психически неуравновешенная мать чуть не выбросила свою пятилетнюю дочь из окна. Причем уже в который раз! Так, вам не послышалось. Женщина живет в квартире на четвертом этаже.[read_more_news] Ради развлечения, или в результате нервных срывов, открывает окно, ставит ребенка на подоконник, и девочка, рискуя своей жизнью, стоит так, пока ее мать не сжалится и не заберет ее оттуда. Шокирующие кадры издевательств удалось снять случайным свидетелям. Что же за муха укусила ту взбалмошную мать? Зачем такое творить? Подробности этой истории поражают.

Мама, развлекаясь, ставила свою 5-летнюю дочь на подоконник — ждала, пока девочка упадет?
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В Запорожье психически неуравновешенная мать чуть не выбросила свою пятилетнюю дочь из окна.

Причем уже в который раз! Так, вам не послышалось.

Женщина живет в квартире на четвертом этаже. Также по теме: У Києві загинула жінка: сіла на підвіконня і стрибнула вниз

Ради развлечения, или в результате нервных срывов, открывает окно, ставит ребенка на подоконник, и девочка, рискуя своей жизнью, стоит так, пока ее мать не сжалится и не заберет ее оттуда.

Шокирующие кадры издевательств удалось снять случайным свидетелям.

Что же за муха укусила ту взбалмошную мать?

Зачем такое творить?

Подробности этой истории поражают.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Мама, развлекаясь, ставила свою 5-летнюю дочь на подоконник — ждала, пока девочка упадет? / 14.09.2021 20:06
14.09.2021 20:06

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