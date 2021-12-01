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Video: Любители прекрасного напали и подожгли салон красоты во Львове

В центре Львова двое молодых людей в медицинских масках напали и подожгли местный салон красоты. Все произошло вечером, когда заведение еще работало.[read_more_news] Только послушайте: испуганных работниц сначала запрыскали из газовых баллончиков, а потом бросили их на землю и приказали отдать все ценные вещи. То, что происходило дальше, больше похоже на голливудский экшн: нападавшие подожгли салон вместе с людьми внутри. Чем завершился этот ад и поймали ли грабителей – знает Евгения Поликарпова

Любители прекрасного напали и подожгли салон красоты во Львове
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В центре Львова двое молодых людей в медицинских масках напали и подожгли местный салон красоты.

Все произошло вечером, когда заведение еще работало. Также по теме: Как зек со стажем соскучился по друзьям в тюрьме и решил красиво вернуться

Только послушайте: испуганных работниц сначала запрыскали из газовых баллончиков, а потом бросили их на землю и приказали отдать все ценные вещи.

То, что происходило дальше, больше похоже на голливудский экшн: нападавшие подожгли салон вместе с людьми внутри.

Чем завершился этот ад и поймали ли грабителей – знает Евгения Поликарпова

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ICTV / Чрезвычайные новости / Любители прекрасного напали и подожгли салон красоты во Львове / 01.12.2021 18:56
01.12.2021 18:56

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