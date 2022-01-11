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Video: Любитель детской печени Любенко услышал свой приговор в суде – почему же сообщница-любовница уже на свободе

Более 6 лет родные убитых матери и ее 10-летней дочери ждали приговора для сатанистов-канибалов. 42-летний мужчина и его любовница, которой уже 25, убили молодую женщину, а затем задушили и расчленили ее ребенка. После этого изверги съели печень девочки. Чтобы дело сдвинулось с места, год назад с убийцей в юбке подписали соглашение. [read_more_news] За то, что она призналась, как убивала ребенка и даже искренне раскаялась, ее осудили на 10 лет. Но ведь по закону Савченко она уже вышла на свободу. А вот сам организатор-сектант все еще отрицает. Но наконец-то и он услышал приговор судей.

Любитель детской печени Любенко услышал свой приговор в суде – почему же сообщница-любовница уже на свободе
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Более 6 лет родные убитых матери и ее 10-летней дочери ждали приговора для сатанистов-канибалов.

42-летний мужчина и его любовница, которой уже 25, убили молодую женщину, а затем задушили и расчленили ее ребенка.

После этого изверги съели печень девочки.

Чтобы дело сдвинулось с места, год назад с убийцей в юбке подписали соглашение. Также по теме: Каннибалы рассказали на суде, зачем съели печень 10-летней девочки

За то, что она призналась, как убивала ребенка и даже искренне раскаялась, ее осудили на 10 лет.

Но ведь по закону Савченко она уже вышла на свободу.

А вот сам организатор-сектант все еще отрицает.

Но наконец-то и он услышал приговор судей.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Любитель детской печени Любенко услышал свой приговор в суде – почему же сообщница-любовница уже на свободе / 11.01.2022 20:21
11.01.2022 20:21

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