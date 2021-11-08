seach
ICTV - Разом краще

Video: Львовские ученые испытывают вакцины собственного производства против COVID-19

От идеи до ее воплощения уже прошли полпути: львовские ученые испытывают вакцины собственного производства против коронавируса. 8 биологов разработали препарат на основе дрожжей, а теперь еще упростили и в разы удешевили свое изобретение.[read_more_news] Над аналогами украинской прививки работают и за рубежом, но наша отечественная вакцина обещает быть более эффективной, более того, вместо инъекции ее можно будет просто закапать в нос или проглотить, как таблетку. Осталось только две проблемы для запуска препарата в массы – какие именно узнавала Евгения Поликарпова

Львовские ученые испытывают вакцины собственного производства против COVID-19
0 Комментировать

От идеи до ее воплощения уже прошли полпути: львовские ученые испытывают вакцины собственного производства против коронавируса.

8 биологов разработали препарат на основе дрожжей, а теперь еще упростили и в разы удешевили свое изобретение. Также по теме: Вакцинированные украинцы бросаются в последний вагон, чтобы свободно работать и передвигаться - подробности

Над аналогами украинской прививки работают и за рубежом, но наша отечественная вакцина обещает быть более эффективной, более того, вместо инъекции ее можно будет просто закапать в нос или проглотить, как таблетку.

Осталось только две проблемы для запуска препарата в массы – какие именно узнавала Евгения Поликарпова

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Львовские ученые испытывают вакцины собственного производства против COVID-19 / 08.11.2021 20:24
08.11.2021 20:24

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь