Video: Львовские ученые испытывают вакцины собственного производства против COVID-19

От идеи до ее воплощения уже прошли полпути: львовские ученые испытывают вакцины собственного производства против коронавируса. 8 биологов разработали препарат на основе дрожжей, а теперь еще упростили и в разы удешевили свое изобретение.[read_more_news] Над аналогами украинской прививки работают и за рубежом, но наша отечественная вакцина обещает быть более эффективной, более того, вместо инъекции ее можно будет просто закапать в нос или проглотить, как таблетку. Осталось только две проблемы для запуска препарата в массы – какие именно узнавала Евгения Поликарпова