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Video: Львовские медики падают с ног и умоляют ввести в городе тотальный локдаун

Смена продолжительностью в двое суток, сотни пациентов в больницах и нехватка коек и аппаратов ИВЛ. Львовские медики падают с ног и умоляют ввести в городе тотальный локдаун, а принимают все больше и больше ковидных пациентов. Между тем, антивакцинные адепты оккупировали социальные сети и агитируют людей отказаться от прививки, и если их мнение победит, то уже через 10 дней Львов останется без больниц, кислорода и тысячами больных, которые останутся без помощи. Наша Евгения Поликарпова услышала шокирующие откровения от пациентов и медиков.

Львовские медики падают с ног и умоляют ввести в городе тотальный локдаун
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Смена продолжительностью в двое суток, сотни пациентов в больницах и нехватка коек и аппаратов ИВЛ.

Львовские медики падают с ног и умоляют ввести в городе тотальный локдаун, а принимают все больше и больше ковидных пациентов.

Между тем, антивакцинные адепты оккупировали социальные сети и агитируют людей отказаться от прививки, и если их мнение победит, то уже через 10 дней Львов останется без больниц, кислорода и тысячами больных, которые останутся без помощи.

Наша Евгения Поликарпова услышала шокирующие откровения от пациентов и медиков.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Львовские медики падают с ног и умоляют ввести в городе тотальный локдаун / 27.10.2021 20:03
27.10.2021 20:03

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