Смена продолжительностью в двое суток, сотни пациентов в больницах и нехватка коек и аппаратов ИВЛ.

Львовские медики падают с ног и умоляют ввести в городе тотальный локдаун, а принимают все больше и больше ковидных пациентов.

Между тем, антивакцинные адепты оккупировали социальные сети и агитируют людей отказаться от прививки, и если их мнение победит, то уже через 10 дней Львов останется без больниц, кислорода и тысячами больных, которые останутся без помощи.

Наша Евгения Поликарпова услышала шокирующие откровения от пациентов и медиков.