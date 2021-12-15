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Video: Луганчанин развернул боевые действия на окраине Киева – спецназовцы брали стрелка штурмом

Среди бела дня окрестность Киева на границе Вишневого и Софийской Борщаговки превратилась в настоящую арену боевых действий. Свист пуль, безумные крики – прямо во дворе многоквартирного дома мужчина открыл огонь из боевого пистолета. А после стрельбы забежал в подъезд и забаррикадировался в одной из квартир. [read_more_news] Чтобы его оттуда достать, силовики организовали целую спецоперацию. Ох, и ужаса натерпелись местные, когда толпа, вооруженных до зубов, бойцов штурмовала соседское жилище. Настоящий боевик с доставкой на дом.

Луганчанин развернул боевые действия на окраине Киева – спецназовцы брали стрелка штурмом
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Среди бела дня окрестность Киева на границе Вишневого и Софийской Борщаговки превратилась в настоящую арену боевых действий.

Свист пуль, безумные крики – прямо во дворе многоквартирного дома мужчина открыл огонь из боевого пистолета.

А после стрельбы забежал в подъезд и забаррикадировался в одной из квартир. Также по теме: Безнаказанная мама наркоманов - в Вишневом штурмовали квартиру наркобаронессы

Чтобы его оттуда достать, силовики организовали целую спецоперацию.

Ох, и ужаса натерпелись местные, когда толпа, вооруженных до зубов, бойцов штурмовала соседское жилище.

Настоящий боевик с доставкой на дом.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Луганчанин развернул боевые действия на окраине Киева – спецназовцы брали стрелка штурмом / 15.12.2021 19:38
15.12.2021 19:38

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