Луганчанин развернул боевые действия на окраине Киева – спецназовцы брали стрелка штурмом

Среди бела дня окрестность Киева на границе Вишневого и Софийской Борщаговки превратилась в настоящую арену боевых действий.

Свист пуль, безумные крики – прямо во дворе многоквартирного дома мужчина открыл огонь из боевого пистолета.

А после стрельбы забежал в подъезд и забаррикадировался в одной из квартир. Также по теме: Безнаказанная мама наркоманов - в Вишневом штурмовали квартиру наркобаронессы

Чтобы его оттуда достать, силовики организовали целую спецоперацию.

Ох, и ужаса натерпелись местные, когда толпа, вооруженных до зубов, бойцов штурмовала соседское жилище.

Настоящий боевик с доставкой на дом.