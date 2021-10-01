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Video: Ликвидация копами опасного стрелка в Одесской области прогремела на всю Украину

Спецоперация «Гром» с привлечением кордовцев, кинологов и даже саперов прогремела не только на всю Одесскую область, на всю Украину! В селе Пужайково один из местных вооружился ружьем и гранатой и со словами «Буду всех по очереди убивать» начал расстреливать дома своих односельчан.[read_more_news] Угомонить стрелка сначала примчались местные копы, но впоследствии на подмогу приехали спецназовцы. За несколько часов 53-летний стрелок успел ранить односельчанина, сокрушить дома местных, взять и отпустить заложника, протаранить машину правоохранителей. Неадекватного мужчину пришлось ликвидировать, ведь уговоры не действовали. И он уже собирался убить копов. Как все происходило - в репортаже наших корреспондентов.

Ликвидация копами опасного стрелка в Одесской области прогремела на всю Украину
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Спецоперация «Гром» с привлечением кордовцев, кинологов и даже саперов прогремела не только на всю Одесскую область, на всю Украину!

В селе Пужайково один из местных вооружился ружьем и гранатой и со словами «Буду всех по очереди убивать» начал расстреливать дома своих односельчан. Также по теме: Близкого друга Зеленского пытались убить! В Лесниках расстреляли автомобиль Сергея Шефира

Угомонить стрелка сначала примчались местные копы, но впоследствии на подмогу приехали спецназовцы.

За несколько часов 53-летний стрелок успел ранить односельчанина, сокрушить дома местных, взять и отпустить заложника, протаранить машину правоохранителей.

Неадекватного мужчину пришлось ликвидировать, ведь уговоры не действовали.

И он уже собирался убить копов.

Как все происходило — в репортаже наших корреспондентов.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Ликвидация копами опасного стрелка в Одесской области прогремела на всю Украину / 01.10.2021 19:46
01.10.2021 19:46

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